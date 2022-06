Morning News, Simona Branchetti, lascia tutti a bocca aperta: “Ho paura …”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice e giornalista Simona Branchetti parla senza mezzi termini sulla Panicucci. La Branchetti torna a parlare del suo nuovo ruolo come conduttrice a Morning News.

Simona Branchetti è una nota conduttrice e giornalista italiana, la quale sicuramente in questi ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo. E’ entrata nelle case di milioni di italiani per diversi anni come giornalista e lo stesso sta facendo in questi giorni come conduttrice. In questi ultimi giorni è tornata in tv, al timone di un programma mattutino estivo, intitolato Morning News, che va in onda al posto di Mattino cinque condotto da Federica Panicucci. Ma cosa sappiamo di lei? In questi giorni la conduttrice sembra aver parlato di questa sua nuova avventura ed anche di Federica Panicucci. Ma cosa ha dichiarato?

Simona Branchetti, il grande successo come conduttrice e come giornalista

Simona Branchetti, nota conduttrice classe 1976 è anche una delle giornaliste più importanti di Canale 5. Dal 2007 è entrata a far parte della redazione del Tg5 e li pare che abbia condotto l’edizione mattutina e poi ancora quella delle ore 13.00. SI è laureata in Giurisprudenza e poi ha intrapreso la carriera giornalistica. Poi ha collaborato con Sky Tg24 nel 2003 e dal quel momento non si più fermata. Ha poi condotto nel 2007 l’edizione pomeridiana del tg. Nel 2020 in seguito all’arrivo della pandemia la Branchetti sembra abbia pubblicato il primo libro intitolato Donne è arrivato lo smart working.

La conduttrice al posto di Mattino 5, al timone di Morning News su Canale 5

Durante l’estate 2021 poi è stata al timone di Morning News un programma di informazione che parla di attualità, cronaca. Queste le parole che Simona Branchetti ha dichiarato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni. Ovviamente la giornalista sembra aver riservato alla Panicucci ed al suo collega delle parole davvero positive.

Le parole su Federica Panicucci

“Sono stata promossa. L’anno scorso per me è stato, all’inizio, un po’ un salto nel vuoto perché era un progetto sperimentale. Ora sono contenta, ma al tempo stesso ho un po’ di paura perché sono più consapevole”. Queste ancora le parole della giornalista che sarà impegnata nella conduzione del programma dallo scorso lunedì 27 giugno fino ad arrivare al prossimo mese di settembre.