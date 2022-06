Love Mi, Aurora Ramazzotti sul palco chiede scusa a tutti

0 SHARES Condividi Tweet

La nota Aurora Ramazzotti è stata protagonista di una gaffe sul palco del concerto Love Mi. La conduttrice ha sbagliato il nome di un artista ed è stato subito imbarazzo.

Nella serata di ieri martedì 28 giugno 2022 è andato in scena il concertone Love Mi in piazza del Duomo a Milano. Staff d’eccezione con organizzatoti Fedez e J-Ax e tanti ospiti e artisti saliti sul palco. Il concerto, in diretta su Italia Uno, è stato condotto da Elenoire Casalegno insieme ad Aurora Ramazzotti. Quest’ultima è stata però protagonista di una gaffe nemmeno il tempo di salire sul palco. Ma che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Concerto Love Mi, gaffe di Aurora Ramazzotti ad inizio spettacolo



Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di martedì 28 giugno è andato in scena il concerto Love Mi, organizzato da Fedez che ha chiesto l’aiuto a J-Ax e tanti altri artisti. E’ stato così condotto da Elenoire Casalegno ed è andato in diretta su Italia 1. Al timone del concerto, anche Aurora Ramazzotti che è stata anche protagonista di una gaffe che non è di certo passata inosservata. Dopo aver fatto i saluti generali, le conduttrici hanno lanciato il primo artista che si è esibito sul palco del concerto in diretta da Piazza Duomo di Milano.

Le conduttrice dell’evento Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti

Ad iniziare a parlare la Casalegno lasciando poi il posto ad Aurora. A quel punto la figlia di Eros Ramazzotti sembra abbia avuto un lapsus e al posto di annunciare Rosa Chemical avrebbe fatto il nome di Rose Villain. La Casalegno avrebbe dato alcuni indizi per capire chi fosse l’artista che da li a breve si sarebbe esibito sul palco di Love Mi, ma a quel punto Aurora avrebbe detto “Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain”. Immediatamente però Aurora si sarebbe resa conto di questo errore e così avrebbe ribadito “Nooo, Rosa Chemical, scusatemi sono emozionata”.

La gaffe di Aurora, imbarazzo sul palco di Love Mi

Ovviamente questo scivolone non è passato inosservato. La collega però sarebbe corsa in suo aiuto dicendo “Aurora, ci sta, è la diretta”. L’evento in questione, ricordiamo che è stato organizzato da Fedez e si è trattato di un evento benefico. Grazie a questo evento si è tenuta una raccolta fondi ed i soldi raccolti sono stati devoluti alla Fondazione Tog- Toghether To go, una Onlus dedicata alla riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.