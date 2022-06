Luca Argentero, sui social un messaggio diretto per lui: “Non fare stupidaggini”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono stati molti coloro che sui social si sono espressi su Luca Argentero e la moglie Cristina. E nello specifico in tanti hanno colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole sulla donna.

Uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo, e nello specifico tra gli uomini più apprezzati nel mondo del cinema, vi troviamo Luca Argentero. Stiamo nello specifico parlando del noto attore protagonista della fiction Rai di grandissimo successo ovvero Doc-Nelle tue mani. Quest’ultimo si mostra spesso sui social felice e innamorato al fianco della moglie Cristina Marino, e proprio a proposito di quest’ultima molti fan si sono espressi cercando di metterlo in guardia. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande successo nella sfera lavorativa per l’attore italiano Luca Argentero

Sono trascorsi molti anni da quando Luca Argentero ha fatto la sua prima apparizione in televisione entrando quindi a far parte di questo vasto mondo. Un mondo all’interno del quale ha raccolto giorno dopo giorno sempre più consensi, tanto da essere considerato oggi uno degli attori più apprezzati non solo dai giovani ma anche dagli adulti. Un attore molto bravo, oltre che bello, che grazie al suo talento è riuscito a costruirsi una splendida carriera ricca di tanti importanti e soprattutto soddisfacenti traguardi personali.

Luca Argentero felice al fianco della moglie Cristina Marino

Oltre che nella sfera professionale ecco che Luca Argentero è riuscito anche a collezionare importanti successi anche nella sfera privata. L’attore infatti dopo il matrimonio finito con Myriam Catania ha ritrovato la sua felicità al fianco della bellissima Cristina Marino alla quale si è unito in matrimonio nel mese di giugno del 2021 e quindi a circa un anno di distanza dalla nascita della loro bambina ovvero la piccola Nina Speranza. I due sono uniti da un profondo legame ma soprattutto da tanto amore. E proprio sui social sono intervenuti moltissimi fan per invitare l’attore a prestare molta attenzione alla moglie.

Il messaggio sulla moglie di Argentero

Nello specifico oltre ai tantissimi messaggi di affetto ricevuti ecco che vi sono stati anche alcuni utenti che hanno provato a mettere in guardia Luca Argentero precisando di dover prestare tanta attenzione. “Hai scelto una donna meravigliosa, bellissima e piena di qualità, mi raccomando Luca non fare stupidaggini”, questo ad esempio il commento di un utente. Ma in generale tutti si sono rivolti all’attore invitandolo a non lasciarsi sfuggire la moglie. Una donna molto bella e soprattutto molto intelligente, in grado di rapire chiunque abbia la fortuna di conoscerla.