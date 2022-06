Mara Venier, festeggia il suo anniversario di matrimonio sui social ma poi va su tutte le furie

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e l’anniversario di matrimonio co Nicola Carraro. La conduttrice pubblica un post romantico ma si infuria dopo che un fan cita il suo ex storico. La replica della Venier.

Mara Venier è una nota conduttrice italiana e anche di grande successo, la quale negli ultimi anni è stata sicuramente sotto i riflettori, non soltanto per il suo lavoro ma anche per la sua vita privata. Proprio nella giornata di ieri martedì 28 giugno 2022 è ricorso l’anniversario di matrimonio di Mara Venier che esattamente il 28 giugno 2006 ha sposato Nicola Carraro.

Mara Venier e Nicola Carraro, ricorre l’anniversario di matrimonio il 28 giugno 2022

I due sono convolati a nozze in una chiesa sconsacrata a Caracalla e all’epoca le nozze sono state celebrate dal sindaco di Roma Walter Veltroni. È stata una cerimonia davvero molto emozionante e lei per l’occasione ha indossato un abito ricamato Valentino mentre Nicola ha indossato un vestito gessato molto elegante. I testimoni sono stati il figlio Geronimo Carraro ed i cugini Alberto e Angelo Rizzoli per lo sposo. I testimoni di Mara Venier invece sono stati Melania Rizzoli, Biagio Agnes ed il presidente Publitalia Giuliano Andreani. Sono trascorsi esattamente 16 anni dal giorno in cui Mara e Nicola si sono sposati e sembra che ad oggi siano ancora molto innamorati l’uno dell’altro.

Mara pubblica una foto che la ritrae insieme al marito e aggiunge una didascalia romantica

In occasione dell’anniversario di matrimonio è stata la stessa Mara a parlare del rapporto con Nicola e ha voluto omaggiare questo giorno speciale attraverso il suo profilo Instagram. “Sono già 16 anni .. Buon anniversario amore mio”, queste le parole scritte dalla conduttrice nella didascalia della foto che la vede al fianco del marito proprio nel giorno del loro matrimonio. In tanti hanno commentato questo post, sia fan, che amici e colleghi e la maggior parte ha scritto delle belle parole oltre che gli auguri. A commentare positivamente Alessia Marcuzzi, ma anche Elisabetta Gregoraci, Elisa Isoardi, Monica Setta, Angela Melillo e Antonella Clerici.

Un fan commenta e cita Renzo Arbore, Mara si infuria e replica

A non passare inosservato è stato però il commento da parte di una fan che sembra abbia anche citato Renzo Arbore. “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”. Questo il commento che ha fatto infuriare Mara Venier. “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”. Questa la replica della Venier.