LoveMi, Fedez realizza un sogno e Chiara Ferragni scoppia a piangere

Love Mi, il concerto organizzato da Fedez è stato un successone. Tanti gli artisti che si sono esibiti, tanta musica e tante emozioni. Il rapper e la dedica a Chiara Ferragni che scoppia a piangere.

Nella serata di ieri è andato in scena il concerto organizzato da Fedez direttamente da Piazza Duomo a Milano. E’ stata una occasione davvero unica che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e tanti artisti che sono saliti sul palco dando il loro contributo. Fedez ha organizzato il tutto grazie anche all’aiuto di J-ax ed è stato un concerto di beneficenza il cui devoluto è stato donato ad una onlus. Per bene 4 ore è andato in scena quindi il il concerto Love Mi, organizzato quindi da Fedez alcuni mesi fa proprio quando ha scoperto di essere gravemente malato. Non sono mancate le esibizioni di Fedez e J-ax. Sono stati anche momenti piuttosto emozionanti come ad esempio quello in cui il rapper milanese ha voluto ringraziare la moglie Chiara Ferragni che si trovava proprio tra il pubblico.

Love Mi, il concerto di beneficenza dal Duomo di Milano che ha avuto un grande successo

Come abbiamo avuto modo di anticipare, il concerto è stato un successone e J-Ax dopo alcuni anni di stop sono tornati quindi a fare musica insieme sul palco ed hanno tanto emozionato il pubblico di Milano ed anche i telespettatori che hanno seguito il concerto direttamente da Italia 1. Ad un certo punto sul palco è arrivato lui Fedez che è stato protagonista di un momento piuttosto esilarante. Rivolgendosi a J-ax pare che abbia detto “Io e Ax abbiamo litigato, forse la canterò da solo questa canzone..“. A quel punto sarebbe partita la base del brano Vorrei ma non posto, che è stato uno dei più grandi successi proprio presentati dal duo. inevitabilmente sul palco è arrivato anche lui J-ax e tra loro è stato come se nulla fosse mai accaduto. Tutta Piazza Duomo ha cantato insieme a loro ed i due cantanti sono apparsi davvero tanto emozionati da questo spettacolo.

J-Ax senza parole e tanto emozionato

“Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va”. Queste le parole di J-ax che pare sia apparso davvero tanto emozionato. J-ax si è poi esibito con altri singoli intramontabili come Spirale ovale e Domani smetto e Fedez pare che gli abbia fatto da spalla anche in questo caso. Il cantante degli articolo 31 però ha continuato ad essere piuttosto stupito ed emozionato tanto da ribadire “Sono senza parole, per la prima volta in trent’anni davvero”. A quel punto sul palco è arrivato anche Jack la furia con il singolo Salsa e poi Fedez si è esibito con Sapore.

La dedica piuttosto emozionante di Fedez a Chiara Ferragni

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ad un certo punto poi Fedez pare che abbia voluto ringraziare tutti ma soprattutto la moglie Chiara Ferragni per esserle stata vicino in uno dei momenti più difficili della sua vita. Non sono mancati anche i ringraziamenti nei confronti dei medici che lo hanno curato e salvato. ” grazie a tutti voi pubblico per aver reso possibile ciò. fino a 3 mesi fa non credevo possibile di poter leggere un concerto di un’ora. grazie ai medici e alla persona più importante che mi è stato vicino in questo periodo. grazie a mia moglie“. Chiara Ferragni pare si trovasse proprio sotto al palco e ovviamente dopo questa dedica non ha potuto che sciogliersi in un pianto piuttosto commovente.