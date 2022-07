Aurora Ramazzotti massacrata sui social: “Sei un’incapace totale”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti che insieme ad Elenoire Casalegno ha condotto il concerto benefico LOVEMI è finita al centro di una grossa polemica arrivando anche al punto di ricevere delle pesanti accuse.

E’ stato trasmesso su Italia Uno nella serata di martedì 28 giugno 2022 il concerto LOVEMI organizzato da Fedez e J-Ax. Un concerto assolutamente gratuito che si è tenuto a Milano nella bellissima Piazza Duomo. A presentare l’evento sono state Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, ed ecco che proprio quest’ultima nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Aurora Ramazzotti al centro di una grossa polemica

LOVEMI, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax si è rivelato un grandissimo successo. Oltre che i due artisti in questione a salire sul palco sono stati anche molti altri famosi artisti. A condurre l’evento sono state invece Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Ma ecco che alla fine della serata proprio la giovanissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata ricoperta dagli insulti. Nello specifico a molti non è piaciuto il suo modo di condurre e di conseguenza in tanti ancora una volta l’hanno accusata di essere stata scelta non perchè brava ma soltanto perchè ‘figlia di…’.

I pesanti insulti ricevuti da Aurora Ramazzotti

Gli insulti ricevuti da Aurora Ramazzotti sono stati tanti e diversi tra loro. Ad esempio vi è stato chi le ha scritto “Ti lamenti che non trovi lavoro per il cognome ‘pesante’…Se non avevi quel cognome non eri sul palco di Milano a presentare in maniera peraltro discutibile quella pseudo rassegna di capre urlanti che di musica NON HANNO niente a cui ispirarsi … ma eri a vendere magliette da Zara come tutte le tue coetane. O a lavorare come fanno tutti SENZA LAMENTARSI“. E poi ancora “Una incapace totale. La tua presenza in televisione è uno schiaffo in faccia alle centinaia di persone molto più talentuose di te che non hanno la fortuna immeritata, come la tua, di essere ‘figlia di’” . E poi “Ieri sera hai fatto schifo e tutta la mia stima va ad Elenoire Casalegno che ti ha asfaltato!!! Lei era lì x merito, ma tu non sei una conduttrice! Sei orribile, bruttissima e di condurre non sei capace!! Non ti ca*ava nessuno!!!”. Insomma, insulti abbastanza pesanti assolutamente non belli da ricevere a qualsiasi età.

La reazione della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social dove ama intrattenere con i propri fan un rapporto diretto e sincero. Ma, come ha reagito la giovane figlia di Eros e Michelle a tali dure accuse? Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni la ragazza al momento non sembrerebbe avere ancora risposto. Alle cattiverie ricevute ha quindi deciso di rispondere con il silenzio, almeno per il momento.