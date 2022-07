Alberto Matano svela cosa è accaduto quando ha conosciuto il marito Riccardo

0 SHARES Condividi Tweet

Alcuni giorni fa il conduttore Alberto Matano è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino. E proprio nelle ultime ore il celebre conduttore si è lasciato intervistare da Maurizio Costanzo svelando alcuni particolari sulla loro storia d’amore.

Sono trascorsi pochi giorni da quando lo scorso 11 giugno il noto presentatore italiano Alberto Matano ha sposato il compagno Riccardo Mannino. Una bellissima cerimonia celebrata all’interno del resort di Antonello Colonna, di preciso a Labico, circondati dall’affetto di amici e parenti. Ed ecco che nelle ultime ore ad esprimersi sulle nozze è stato proprio Alberto Matano che intervistato da Maurizio Costanzo ha parlato proprio della sua bellissima storia d’amore con Mannino.

Alberto Matano intervistato da Maurizio Costanzo

Facciamo Finta Che, è questo il nome della trasmissione radiofonica all’interno della quale Alberto Matano si è lasciato intervistare da Maurizio Costanzo. Intervista nel corso della quale il celebre presentatore ha parlato, per la prima volta, del matrimonio con il compagno Riccardo Mannino. Un matrimonio tanto atteso arrivato dopo 15 lunghi anni di amore. Nel corso dell’intervista in questione ha voluto prima di tutto dire grazie a tutte le persone che gli hanno sempre mostrato il proprio affetto e la propria vicinanza. E in particolar modo ha voluto dire grazie a Mara Venier in quanto è stata proprio lei a consigliare a Matano e Mannino di convolare a nozze. Ad essere subito d’accordo con le parole espresse dalla Venier è stato proprio Riccardo a proposito del quale Matano ha rivelato “Ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”.

Il commento di Alberto Matano sulle nozze con Riccardo Mannino

Alberto Matano per la prima volta nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo ha parlato delle sue nozze con Mannino affermando “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere”, queste esattamente le sue parole.

La rivelazione del conduttore sulla storia con Mannino: “Il primo passo l’ho fatto io”

Nel corso della stessa intervista Alberto Matano ha poi continuato rivelando come ha conosciuto Mannino e come si sono innamorati. Il conduttore ha di preciso rivelato di aver conosciuto l’uomo 15 anni fa circa in seguito ad una serie di incontri. Dopo essersi incontrati all’interno di un ristorante i due si sono poi incontrati altre volte fino a quando proprio Matano ha cercato un approccio. Il conduttore ha di preciso rivelato “A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Dopo un anno ci siamo messi insieme”.