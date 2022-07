Ilary Blasi, massacrata sui social, per lei un fiume di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha condotto l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, ma non sono mancate le critiche per il trucco e parrucco. Ma cosa non ha convinto?

Lo scorso lunedì 27 giugno 2022 è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi ed è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena ed anche molto emozionante in diversi momenti. Al timone come sempre lei Ilary Blasi la quale per l’occasione ha indossato un look davvero molto sforzoso. Se in tanti le hanno fatto dei complimenti sui social sembra che molti altri invece ne abbiano approfittato per fare qualche critica anche piuttosto dura.

Isola dei famosi, il look di Ilary Blasi per la finale non passa inosservato

Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso 27 giugno è andato in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2022 e per l’occasione la conduttrice Ilary Blasi ha indossato un bellissimo abito con spacco di colore bianco e molto aderente. Quello spettatori non hanno potuto non notare è stata anche la scollatura a V oltre che degli accessori piuttosto luminosi e tempestati da Pietre. Quello che ha tanto colpito è stato il gioiello che a partire dal collo, pare si collegasse con la schiena e con la zona cintura.

Piovono critiche su trucco e parrucco della Blasi per la finale

Insomma un look davvero molto particolare quello scelto da Ilary Blasi per la finale dell‘Isola dei famosi. Abbinato al vestiti, anche delle scarpe gioiello e anche in questo caso queste non sono passate inosservate ai telespettatori a casa. Molti telespettatori ed utenti del web sembra che abbiano riservato alla conduttrice delle critiche anche piuttosto dure soprattutto per quanto riguarda il trucco e i capelli che pare non abbiano valorizzato la conduttrice. “Ma Ilary ha fatto qualcosa agli occhi o è il trucco”, scrive un utente. E poi ancora “I capelli di Ilary bocciati”.

Ecco alcuni dei commenti poco carini

Insomma, i telespettatori pare che non si siano risparmiati nel fare delle critiche alla Blasi che per la finale ha scelto un’acconciatura leggermente bombata in alto ed uno chignon basso. Insomma, una pettinatura elegante, ma anche sofisticata nel contempo. Anche il trucco sembra non abbia convinto. Gli occhi pare che fossero truccati con colori scuri mentre per il resto Ilary avrebbe scelto dei colori neutri e per niente accesi.“Ma qualcuno mi vuole spiegare il trucco della Blasi?”, ha scritto un utente.