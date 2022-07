Malgioglio diretto: “Adesso tocca a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Novità importanti quelle annunciate da Cristiano Malgioglio che a dicembre condurrà un programma tutto suo. Il cantante è pronto a debuttare su Rai 3 a dicembre con Mi casa es tu casa.

Cristiano Malgioglio lo conosciamo tutti per essere un noto paroliere italiano il quale in questi ultimi anni è stato davvero parecchio al centro del gossip e sotto i riflettori. Ha preso parte a diverse produzioni televisive e soprattutto reality show come ad esempio il Grande Fratello vip sia come concorrente che anche come opinionista. In questi ultimi giorni sembra che il cantante e paroliere abbia parlato e annunciato una grande novità. Cristiano Malgioglio infatti ha fatto sapere che a breve sarà al timone di un programma tutto suo che andrà in onda da giovedì primo dicembre in prima serata su Rai 3. Questo è quello che emerge dai Palinsesti Rai che sono stati presentati proprio nei giorni scorsi. Ma cosa ha dichiarato?



Cristiano Malgioglio pronto a debuttare su Rai 3 con un programma tutto suo

Cristiano Malgioglio in questi ultimi giorni sembrava aver fatto un annuncio davvero speciale. Il noto cantante e paroliere ha annunciato che ben presto sarà alla conduzione di un programma intitolato Mi casa es tu casa, che andrà in onda esattamente a partire da giovedì primo dicembre su Rai 3 in prima serata. L’annuncio è arrivato subito dopo la presentazione dei palinsesti Rai avvenuta nei giorni scorsi.

Le parole del cantante sul programma che condurrà a partire da gennaio

“Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un’eredità che è troppo importante” dice il cantautore parlando della trasmissione che prende il testimone ideale di ‘A raccontare comincia tu’ di Raffaella Carrà: “Per me è un grandissimo onore. Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto mio. Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Per carità, è stato bellissimo anche quello, perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici. Ma adesso tocca a me!”. Queste le parole di Cristiano che ovviamente continuerà anche ad essere nel cast di Tale e Quale Show ancora per la prossima stagione e sarà la spalla di Carlo Conti.



Mi casa es tu casa, che tipo di programma sarà quello condotto da Malgioglio?

Ma che tipo di programma sarà Mi casa es tu casa? Il programma sarà a tratti divertente, sorprendente ma anche per certi versi emozionante. Prenderanno parte diversi ospiti appartenenti tutti al mondo dello spettacolo ma anche alla cultura, politica, Sport, cultura. Malgioglio interverrà come conduttore e con i suoi ospiti farà una chiacchierata informale e anche molto intima dove i vari personaggi si racconteranno a 360 gradi. Il tutto mentre prepareranno insieme una cena, un pranzo, guarderanno delle foto o dei video o semplicemente berranno un caffè.