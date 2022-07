Fedez, lo attaccano sui social, lui risponde e asfalta l’hater

0 SHARES Condividi Tweet

Love Mi, grande successo per il concerto organizzato da Fedez con la partecipazione di J-Ax. Un hater commenta su Twitter e dice “Ma non era in punto di morte?”. Epica la risposta del rapper.

Fedez è tornato a fare musica dal vivo ma soprattutto è tornato a cantare insieme al suo amico di sempre, ovvero J-Ax. I due un pò di tempo fa avevano fatto intendere di aver litigato ed effettivamente qualcosa è accaduto. Poi improvvisamente, dopo tanto silenzio, nella giornata di martedì Federico e Alessandro sono tornati a cantare insieme sul palco del concerto Love Mi. In realtà i due erano già apparsi insieme nelle scorse settimane per pubblicizzare questo evento il cui scopo pare fosse di raccogliere fondi per la fondazione Tog. L’evento è stato pubblicizzato anche in televisione dove più forte passato uno spot pubblicitario così come dei post che sono stati pubblicati sui vari social network. È stato proprio su Twitter che un utente sotto al post pubblicitario pare che abbia utilizzato delle parole piuttosto dure.

Fedez torna sul palco per un concerto davvero straordinario Love Mi

Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso martedì 28 giugno si è tenuto il concerto Love Mi, organizzato da Fedez in collaborazione con J-ax il cui scopo fare forse quello di raccogliere dei fondi per la fondazione Tog. Più volte in TV è passato uno spot pubblicitario ed anche su Twitter è stato diffuso uno spot proprio per far sapere a tutti quanti della riuscita di questo evento molto importante.

Un utente commenta il post pubblicitario e dice “Ma non era in punto di morte?”

Tanti i messaggi scritti da utenti che non vedevano l’ora di rivedere i loro beniamini sul palco. Ad ogni modo sembrerebbe che tra i tanti commenti non sia passato inosservato quello di un utente che avrebbe scritto “Ma non era in punto di morte?”, ovviamente rivolgendosi a Fedez. Questo commento piuttosto duro ed anche fuori luogo pare che non sia del tutto passato inosservato e lo stesso Federico sembra che non abbia perso tempo nel rispondere.”No. Però tu sei un cogl**ne”. Questa la replica di Federico che ha ottenuto anche tantissimi consensi.

Tanti gli artisti sul palco di Love Me

Intanto il concerto è stato davvero un successone e oltre a Fedez e J-Ax si sono esibiti sul palco tantissimi artisti milanesi e non solo.J-Ax, Tananai, Dargen D’Amico, Ghali, Ariete, Mara Sattei, Jacke La Furia e tanti altri, questi gli artisti che sono saliti sul palco animando Piazza Duomo.