Isola 2022, complimenti per Alvin ma nemmeno una parola su Ilary Blasi

Il noto judoka ed ex vincitore dell’Isola dei Famosi in seguito alla finale del noto reality show si è espresso rivolgendo dei complimenti ad Alvin. Nessuna parola invece sulla conduttrice Ilary Blasi.

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la puntata finale dell’Isola dei Famosi vinta dal noto attore italiano Nicolas Vaporidis. Ed ecco che a far particolarmente discutere nelle ultime ore è stato il commento social del noto Judoka e personaggio televisivo italiano Marco Maddaloni il quale ha rivolto dei complimenti solamente all’inviato in Honduras ovvero Alvin. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nicolas Vaporidis vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

La puntata finale dell’Isola dei Famosi è andata in onda lo scorso lunedì, e a vincere tale edizione del noto reality show di Canale 5 è stato proprio l’attore italiano Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo fin dall’inizio del reality si è reso protagonista di varie dinamiche, e di preciso di una serie di polemiche che l’hanno portato a scontrarsi con molti naufraghi. Nonostante ciò è comunque riuscito ad entrare nel cuore di moltissimi telespettatori che a loro volta lo hanno decretato vincitore. In tanti hanno commentato la finale rivolgendo dei sinceri complimenti al vincitore ma anche alla conduttrice, gli opinionisti, l’inviato e tutti coloro che hanno fatto parte della trasmissione.

Il silenzio di Marco Maddaloni

Nel corso degli ultimi mesi a far discutere è stato il silenzio di Marco Maddaloni ovvero il noto judoka e personaggio televisivo che nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi riuscendo ad ottenere la vittoria. Maddaloni è il fratello di Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo, e proprio nel corso dei mesi ha mantenuto il silenzio sulla partecipazione della sorella tanto da aver fatto nascere il sospetto che tra i due potessero esserci dei problemi. Rumors però smentiti dai diretti interessati.

Il commento dell’ex vincitore dell’Isola dei Famosi

In tanti hanno rivolto, in occasione della finale, i migliori auguri alla conduttrice. Tutti tranne Marco Maddaloni che ha colto invece l’occasione per complimentarsi solamente con l’inviato in Honduras Alvin. “Amico mio, sei un professionista unico, complimenti, diventi sempre più bravo. Hai fatto una chiusura unica”, queste di preciso le parole scritte, stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, da Marco Maddaloni sotto al post ufficiale pubblicato dall’Isola dei Famosi. Nessuna parola quindi su Ilary Blasi a proposito della quale Maddaloni, la cui vittoria è stata decretata invece da Alessia Marcuzzi ai tempi conduttrice del reality, non si è espresso rivolgendole alcun complimento.