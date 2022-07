Kikò e Ambra, dopo che lei aveva detto “Mi ha scritto prima delle mie nozze” lui svela un’altra verità

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Lombardo nel corso di una recente intervista ha rivelato di essere stato cercato dall’ex fidanzato Kikò Nalli anche prima delle nozze. Ma l’hair stylist ha raccontato la sua verità.

E’ già trascorso qualche anno da quando Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello 16 ma nonostante ciò continuano ancora oggi a trovarsi al centro del gossip. Nello specifico i due sono tornati a far parlare di loro in seguito al matrimonio dell’ex gieffina ed ex professoressa siciliana. Proprio quest’ultima ha di recente rivelato di essere stata cercata dall’ex fidanzato che però a sua volta ha voluto chiarire come sono andate realmente le cose.

Il rapporto tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli

Sono già trascorsi diversi giorni da quando Ambra Lombardo nella bellissima Noto ha sposato il fidanzato ovvero l’imprenditore Lorenzo Cascino. Nonostante ciò si continua ancora a parlare del rapporto con l’ex fidanzato Kikò Nalli al quale l’ex professoressa siciliana è stata legata per qualche mese dopo la fine del GF. In seguito alla diffusione della notizia del matrimonio della Lombardo ecco che Kikò Nalli è intervenuto su social, dopo le numerose richieste ricevute dai followers, con “Un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”. Queste di preciso le parole scritte da Kikò mentre invece la Lombardo nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiù Tv ha rivelato di essere stata cercata dall’ex fidanzato poco prima delle nozze.

La rivelazione di Ambra Lombardo e la risposta di Kikò Nalli

Nel corso dell’intervista sopracitata proprio Ambra Lombardo ha rivelato “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”. Parole queste alle quali proprio Kikò Nalli ha risposto nel corso di un’intervista a GossipeTv affermando di averle semplicemente inviato degli auguri e nient’altro. “Io non ho cercato nessuno. Un semplice auguri non significa cercare ma… rispettare”, queste le sue parole.

La vita privata di Kikò Nalli

Kikò Nalli è un famoso hair stylist ma non solo. E’ anche molto noto al pubblico grazie alla sua partecipazione alle prime edizioni di Uomini e Donne dove, come corteggiatore, ha avuto modo di conoscere Tina Cipollari alla quale è stato legato per molti anni e dal cui matrimonio sono nati tre figli ovvero Mattias , Francesco e Gianluca. Nel corso degli anni successivi ha poi preso parte a programmi come Detto Fatto e altri programmi condotti da Barbara D’Urso.