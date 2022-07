Giancarlo Magalli, la Rai non lo vuole più e lui scrive un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è stato escluso dalla stagione televisiva 2022/2024. La Rai ha lasciato fuori il conduttore dopo tanti anni di servizio per l’azienda. Ma come ha commentato questa decisione il noto conduttore?

Giancarlo Magalli è un noto conduttore televisivo il quale da diversi anni lavora in Rai. E’ stato anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via di alcune diatribe sorte in passato con la collega Adriana Volpe. Ad ogni modo, proprio in questi giorni il conduttore è tornato a parlare e sembra che abbia voluto commentare la decisione dell’azienda ( Rai) di tenerlo fuori almeno per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. Nei giorni scorsi effettivamente sembra che l’azienda abbia presentato i palinsesti per la prossima stagione e per Magalli pare che non ci sia stato alcun posto. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

Giancarlo Magalli, il conduttore commenta la decisione della Rai di lasciarlo fuori



“La riconoscenza della Rai è leggendaria“, queste le parole di Giancarlo Magalli che ha commentato in questo modo la decisione dell’azienda di lasciarlo fuori dalla prossima stagione televisiva. Lo scorso 27 giugno l’azienda ha presentato i palinsesti e sembra che nella programmazione della prossima stagione, Giancarlo non figuri in nessun programma televisivo. Effettivamente questa decisione ha colto di sorpresa tutti quanti, visto che per tanti anni il conduttore è stato uno dei punti di riferimento per l’azienda, soprattutto per Rai 2. A diffondere questa notizia è stato TvBlog.



La Rai dopo tanti anni decide di lasciare fuori Giancarlo Magalli dopo tanti anni



Del resto anche quest’anno Giancarlo non è stato tanto presente in tv e l’ultima volta che lo abbiamo visto è stato durante una puntata de Il Cantante Mascherato insieme alla figlia Michela. Poi ha presto parte alla 13esima edizione della fiction più importante di casa Rai, ovvero Don Matteo dove ha vestito i panni del Vescovo.



Quale sarà il futuro professionale del noto conduttore?



Per la prossima stagione televisiva, Giancarlo non non sarà neppure la voce narrante de Il Collegio. In molti si chiedono quale possa essere il futuro professionale di Magalli. Ad oggi non sappiamo dare alcuna risposta al riguardo.