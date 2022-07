Sonia Bruganelli, il suo post svela la crisi con Bonolis?

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi? E’ da mesi che si rincorrono voci di questo tipo sulla coppia, una tra le più longeve del mondo dello spettacolo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis potrebbero essere in crisi. La coppia più chiacchierata di questi ultimi mesi starebbe davvero attraversando un brutto momento? In realtà si tratta soltanto di alcune indiscrezione, visto che i due interessati non avrebbero rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Qualche mese fa si è diffusa questa notizia, ma ad oggi sembra essere solo un’indiscrezione. Ebbene, in questi ultimi giorni ad allarmare i fan della coppia pare sia stato un tweet che è sembrato un riferimento molto chiaro sulla vita privata.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?



E’ da un punto di tempo che si parla di una possibile crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ma come stanno davvero le cose? Pare che ad allarmare i fan sia stato un tweet pubblicato dalla Bruganelli. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Queste parole sono state interpretate male dai vari follower che hanno subito immaginato che si trattasse di un chiaro riferimento alla sua storia d’amore, ma non c’è alcuna conferma al riguardo.



Il tweet dell’opinionista del Grande fratello vip preoccupa i fan

Paolo e Sonia sono sposati da oltre 20 anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Hanno avuto infatti tre figli ovvero Silvia, Davide e Adele. I due si sono mostrati sempre molto innamorati e affiatati anche nel lavoro. La Bruganelli infatti ha lavorato insieme al marito, svolgendo il ruolo di manager e di produttrice di alcuni programmi del noto conduttore. Sulle voci circa la presunta crisi, sembra che un pò di tempo fa avesse parlato proprio la Bruganelli.

Le parole della Bruganelli sul rapporto con il marito

“Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”. Queste le parole della Bruganelli. La stessa un pò di tempo fa pare che avesse scritto “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra non è..”. Insomma, nessuna conferma nessuna smentita per l’opinionista del Grande fratello vip che tra l’altro è stata confermata da Alfonso Signorini per il prossimo anno.