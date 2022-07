Andrea Pucci rompe il silenzio ma non chiede scusa a Tommaso Zorzi

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Pucci è finito al centro delle critiche per via di una battuta omofoba su Tommaso Zorzi, durante uno spettacolo. L’ex influencer si scaglia contro il comico e quest’ultimo poi risponde. Cosa ha dichiarato?

Andrea Pucci nei giorni scorsi è stato sotto i riflettori per via di una battuta “omofoba” su Tommaso Zorzi. Il noto comico, uno dei più amati del nostro paese sembra che durante uno dei suoi spettacoli, realizzato nei giorni scorsi, si sia lasciato andare ad una battuta che non è stata vista proprio di buon occhio, su Tommaso Zorzi. A raccontare l’episodio in questione, proprio l‘ex vincitore del Gf Vip 5, in alcune Instagram Stories. Zorzi è apparso piuttosto arrabbiato, dopo che una sua amica, presente allo spettacolo di Pucci pare abbia inviato all’influencer un vocale. Zorzi si è così sfogato sui social. Ma cosa ha dichiarato?



Andrea Pucci, il comico durante uno spettacolo cita Tommaso Zorzi ed è subito polemica



Andrea Pucci nei giorni scorsi, durante uno spettacolo sembra si sia lasciato andare ad una battuta “omofoba” su Tommaso Zorzi. A raccontare l’episodio è stato proprio il noto influencer e lo ha fatto attraverso delle Instagram Stories. Così, l’ex vincitore del Grande fratello vip 5 ha affidato il suo sfogo su Instagram.



L’influencer si arrabbia e si sfoga sui social network, ecco le sue parole

“Ora perchè io sono gay e a te fa ridere la dicotomia: gay uguale tutti lo prendiamo nel di dietro. Si può dire a tre giorni dal pride di Milano? Non lo so Pucci, secondo me tu mi devi delle scuse”. Queste le parole di Tommaso, alle quali sembra che Andrea Pucci abbia risposto a distanza di qualche giorno.



La risposta di Andrea Pucci alle parole di Tommaso Zorzi

“Che noia le polemiche“. Parole che sono apparse ancora una volta l’ennesima provocazione, almeno questa è l’interpretazione data da tantissimi follower e utenti del web. Ebbene, nei giorni scorsi il comico pare fosse stato contattato da diversi giornali per commentare quanto accaduto e alla domanda posta da Fanpage.it su una possibile modifica, sembra che lo stesso abbia commentato “No comment”. Insomma, non sembra che Andrea Pucci abbia intenzione di chiedere scusa, visto che lo avrebbe già fatto nei giorni scorsi. Cosa deciderà di fare il noto comico? Modificherà lo spettacolo? Bisognerà aspettare il prossimo appuntamento per avere una risposta al riguardo.