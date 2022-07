Se sudi troppo in estate ecco semplici rimedi per evitare questo fastidioso inconvenienete

0 SHARES Condividi Tweet

L’eccessiva sudorazione, soprattutto in estate, è un problema che coinvolge moltissime persone. Combatterla potrebbe rivelarsi semplice, bisognerà mettere in pratica una serie di efficaci rimedi naturali.

Nel corso della stagione estiva non sudare è praticamente impossibile. Le alte temperature portano inevitabilmente a sentire particolarmente caldo e di conseguenza a sudare molto. Ma, come fare per evitare che questo accada? In realtà esistono diversi rimedi da mettere in pratica per sudare meno durante l’estate.

Come evitare di sudare troppo durante l’estate

L‘eccessiva sudorazione, soprattutto durante la stagione più calda, è un problema che coinvolge moltissime persone di ogni età. Questa può essere la causa di particolari disagi in quanto proprio l’eccessiva sudorazione può causare cattivo odore. Come fare quindi per combatterla? In realtà farlo potrebbe rivelarsi più semplice di quanto immaginato, e questo perchè esistono una serie di rimedi utili in natura. Tra i rimedi più utili per sudare meno durante l’estate vi troviamo ad esempio il minore utilizzo della caffeina. Questa agisce solitamente stimolando il sistema nervoso centrale e di conseguenza andando ad attivare le ghiandole sudoripare. Utilizzare una quantità eccessiva di caffè significa quindi avere una maggiore possibilità di sudare. Al contrario bere meno caffè consentirà di sudare di meno. Poi ancora un’ottima soluzione potrebbe essere quella di ridurre, o comunque non esagerare, con il consumo di alimenti piccanti. Le spezie infatti possono agire proprio come la caffeina. Vi sono in particolare degli alimenti in cui è contenuta la capsaicina ovvero una sostanza chimica considerata la causa dell’eccessiva sudorazione. Proprio tale sostanza provoca una maggiore sensazione di calore e di conseguenza anche una maggiore sudorazione.

Importanti e utili rimedi

Tra i vari rimedi utili a combattere l’eccessiva sudorazione vi troviamo anche l’utilizzo di particolari deodoranti. Infatti non tutti quelli presenti in commercio sono uguali, ve ne sono alcuni che agiscono sulle ghiandole sudoripare andando a diminuire la quantità di sudore. L’utilizzo di questo particolare deodorante, realizzato con sali di alluminio, è quindi consigliato a tutte le persone che soffrono di eccessiva sudorazione, e in questi casi il consiglio è quello di utilizzarlo per ben due volte al giorno. Tra le zone del corpo maggiormente soggette alla sudorazione, oltre alle ascelle, vi troviamo anche l’inguine. E anche li per risolvere il problema un’ottima soluzione potrebbe essere quella di utilizzare delle sostanze con sali di alluminio. Attenzione però, in caso di irritazione oppure bruciore il consiglio è quello di interrompere l’utilizzo di tali prodotti.

Come combattere l’eccessiva sudorazione

In ultimo per combattere l’eccessiva sudorazione potrebbe essere utile cambiare il proprio modo di vestire, e quindi utilizzare tessuti freschi e particolarmente traspiranti come ad esempio il cotone. Se nessuno dei rimedi sopracitati si rivela utile ecco che allora il consiglio è quello di rivolgersi ad un bravo medico.