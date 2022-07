Karina Cascella al veleno contro Elisabetta Gregoraci: “Era meglio se tacevi”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore la celebre ex opinionista Karina Cascella si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci e l’ha fatto utilizzando delle parole abbastanza dure. A scatenare il tutto sono state alcune dichiarazioni dell’ex di Briatore.

Chi conosce l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella saprà bene quanto la donna non abbia alcun timore di esprimere il suo pensiero su fatti, circostanze e soprattutto persone. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la donna si è scagliata sui social contro Elisabetta Gregoraci. Ma esattamente, per quale motivo? Cosa ha fatto particolarmente arrabbiare la Cascella? Facciamo un po’ di chiarezza.

Karina Cascella contro Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha sempre dichiarato di essere molto religiosa, e proprio nel corso di una recente intervista sembrerebbe aver dichiarato di avere un mito ovvero Madre Teresa di Calcutta. Le sue parole non sono assolutamente passate inosservate, anzi al contrario proprio l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella ha colto l’occasione sui social per commentare le parole dell’ex moglie di Briatore. Nello specifico Karina Cascella ha espresso il suo pensiero rivelando che avere un mito significa anche ispirarsi a questo e soprattutto lasciarsi guidare da lui. Secondo Karina il lusso in cui è abituata a vivere Elisabetta Gregoraci non ha nulla a che vedere con la vita di Madre Teresa di Calcutta che invece al contrario viveva in mezzo alla povertà.

Le due parole dell’ex opinionista di Uomini e Donne: “Delle volte sarebbe meglio tacere”

“Ma davvero non poteva evitare di dire una roba del genere? Delle volte sarebbe meglio tacere”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Karina Cascella, visibilmente innervosita da quanto dichiarato da Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Salvatore Angelucci si è poi espressa affermando “Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa, cioè il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri e va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville, con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi”. Karina ha poi voluto chiarire di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte di persone che sembrerebbero averle rivelato di pensarla proprio come lei.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Come ha reagito Elisabetta Gregoraci a tali parole? In realtà al momento l’ex moglie di Flavio Briatore ed ex concorrente del GF Vip 5 non sembrerebbe aver replicato. Ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.