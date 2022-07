Fedez lascia tutti a bocca aperta: “Ho scoperto di essere malato grazie ad una lite con Chiara”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di una lunga diretta sui social il noto rapper Fedez ha rivelato di aver scoperto della malattia, e quindi del tumore al pancreas, grazie ad un litigio con la moglie Chiara Ferragni.

Alcuni giorni fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato a tutti i loro followers il prossimo arrivo, su Prime Video, della seconda stagione della docu-serie sulla loro vita. Stiamo quindi parlando di ‘The Ferragnez 2’ a proposito del quale proprio Fedez si è recentemente espresso rivelando alcune anticipazioni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Fedez in diretta con i fan sui social

Tutti coloro che seguono Fedez e Chiara Ferragni sanno bene che il rapper e la celebre influencer sono soliti condividere con i propri followers diversi momenti della propria vita e della propria quotidianità. Ed ecco che proprio nel corso dei giorni scorsi Fedez si è reso protagonista di una lunga diretta su Instagram nel corso della quale ha colto l’occasione per svelare alcune anticipazioni su ‘The Ferragnez 2’ e per rivelare, appunto, di aver scoperto del brutto tumore grazie ad un litigio con la moglie Chiara Ferragni.

La rivelazione di Fedez sulla scoperta della malattia

The Ferragnez 2 racconterà dell’estate vissuta da Chiara e Fedez ma non solo, una parte molto importante della docu-serie sarà dedicata proprio alla malattia che alcuni mesi fa ha colpito il giovane e famosissimo rapper. Nello specifico proprio Fedez nei mesi scorsi ha scoperto di avere un brutto tumore al pancreas a causa del quale si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Oggi fortunatamente il rapper è guarito ed è potuto tornare a fare ciò che più di tutto ama ovvero cantare e godere di alcuni momenti di divertimento e spensieratezza in famiglia. E quindi insieme alla moglie e ai figli Leone e Vittoria. E proprio a proposito della decisione di parlare della malattia Fedez si è detto pronto a ricevere qualsiasi critica sottolineando ancora una volta quanto per lui sia importante riuscire a dare speranza a tutte le persone che come lui si trovano a dover attraversare alcuni momenti drammatici.

La rivelazione di Fedez sulla scoperta del tumore

Sempre Fedez nel corso della stessa diretta Instagram ha poi raccontato di aver scoperto del tumore grazie ad una discussione con Chiara Ferragni. Il rapper di preciso ha rivelato di aver fatto tardi alla visita di controllo a causa di un litigio con la moglie e di essere arrivato con due ore di ritardo. A causa di tale ritardo Fedez è stato visitato da un altro medico che a sua volta, dopo la visita, gli ha consigliato di effettuare un altro esame “per scrupolo”. Esame senza il quale Fedez non avrebbe mai scoperto di essere malato. Il rapper ha concluso affermando “Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al Love Mi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”.