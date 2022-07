Francesca Pascale e Paola Turci spose, Berlusconi fa loro un regalo ma in molti storcono in naso

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri Francesca Pascale e Paola Turci si sono dette si , e proprio in occasione di questo speciale evento l’Ex Premier Silvio Berlusconi sembrerebbe aver pensato ad un bellissimo regalo.

Alcuni giorni fa si era diffusa la notizia del presunto matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Ed ecco che quella che per alcuni giorni è stata una semplice indiscrezioni nella giornata di ieri, 2 luglio 2022, si è trasformata in realtà. Le due donne infatti sono convolate a nozze, e proprio per l’occasione l’ex Premier Silvio Berlusconi, che per anni è stato sentimentalmente legato alla Pascale, sembrerebbe aver scelto di inviare alle due neo-spose un regalo bello ed importante, tanto da aver addirittura infastidito l’attuale compagna Marta Fascina. Ma di preciso, di cosa stiamo parlando?

Paola Turci e Francesca Pascale spose

Francesca Pascale e Paola Turci sembrerebbero aver provato a mantenere segreto il proprio matrimonio nel tentativo di riuscire a sfuggire all’attenzione dei fotografi e dei giornalisti. Alcuni giorni fa però è stata diffusa l’indicazione relativa alle nozze e proprio nella giornata di ieri, sabato 2 luglio 2022, il matrimonio in questione ha avuto luogo nel municipio di Montalcino. A lanciare l’indiscrezione era stato nello specifico Leggo.it affermando “Francesca e Paola si sposeranno il 2 luglio in Toscana”. Il matrimonio è avvenuto in presenza degli amici e parenti più intimi, e proprio in seguito alla cerimonia civile le due spose hanno festeggiato l’evento presso il Castello di Velona all’interno del quale è presente un Resort extra lusso.

Il regalo di nozze di Silvio Berlusconi

Come ha reagito Silvio Berlusconi alla notizia del matrimonio della sua ex compagna? Stando a quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe che l’ex Premier abbia accolto positivamente la notizia delle nozze , tanto da aver deciso di omaggiare le due donne con un super regalo. “Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. “Nella sua infinità generosità il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione. Si prevede che arrivino due gioielli”, questa nello specifico la rivelazione fatta da Il Messaggero.

La reazione di Marta Fascina

E Marta Fascina, attuale compagna di Silvio Berlusconi, come ha preso la notizia della volontà dell’ex Premier di omaggiare le due donne con dei doni? Stando a quanto emerso nelle ultime ore la giovane donna non sembrerebbe aver preso bene tale sua decisione. Alcuni dei parlamentari vicini alla Fascina sembrerebbero aver dichiarato “Il regalo Berlusconi lo ha già fatto ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro.” E poi ancora sempre Il Messaggero sembrerebbe essersi espresso affermando “Vecchi amici della coppia Berlusconi-Pascale se la cavano con una battuta: “Ma certo che le manda un gioiello, altrimenti che Silvio è?”. E tra coloro che hanno rivolto a Francesca Pascale e Paola Turci i migliori auguri vi troviamo anche Paolo Berlusconi ovvero il fratello di Silvio Berlusconi il quale ha scritto una nota affermando “Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice”.