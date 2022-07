Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni nella bufera e interviene Francesco Facchinetti

0 SHARES Condividi Tweet

Una grossa polemica nelle ultime ore ha coinvolto Chiara Ferragni in seguito alla diffusione di alcune indiscrezioni sul suo presunto cachet. E sulla questione nelle scorse ore è intervenuto Francesco Facchinetti.

Da alcuni giorni ormai si è diffusa la notizia della presenza di Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice. La celebre influencer, moglie del rapper Fedez, sarà presente sul palco del teatro Ariston in due occasioni, e di preciso nel corso della prima e ultima serata del Festival. Nelle ultime ore però un particolare dettaglio sta facendo discutere, e nello specifico stiamo parlando dell’indiscrezione legata al presunto compenso. Questione questa sulla quale nelle scorse or è intervenuto anche Francesco Facchinetti. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’indiscrezione sul compenso di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023

Già la notizia della presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo aveva fatto particolarmente discutere. Ed ecco che nelle ultime ore si è tornati a parlare della questione con particolare riferimento al presunto compenso previsto per la moglie di Fedez. Nello specifico stando a quanto rivelato da Diva&Donna il cachet previsto per la Ferragni sarebbe di 100 mila euro. Una cifra questa al momento non ancora confermata, ma nemmeno smentita, dalla Rai, dal Festival e dai diretti interessati. Ma sulla quale si sta tanto discutendo nel corso delle ultime ore.

La polemica sui social

Nello specifico sono molti coloro che non comprendono come una semplice ‘influencer’ possa guadagnare così tanti soldi in tale occasione. E molti hanno fatto il loro confronto con personaggi come Sabrina Ferilli che al Festival di Sanremo sembrerebbe aver guadagnato circa 25 mila euro. E Drusilla Foer che invece sembrerebbe aver accettato di partecipare al Festival per 15 mila euro.

La risposta di Francesco Facchinetti alla polemica

Tra coloro che non hanno perso l’occasione per rispondere alla polemica e quindi , allo stesso tempo, difendere la Ferragni vi troviamo proprio Francesco Facchinetti. Quest’ultimo si è reso protagonista di un lungo sfogo su TiKTok dove si è così espresso “Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 o 600mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, presentatori che hanno preso più di un milione di euro. Poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al festival. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor, eccetera, almeno 30 volte tanto“. Francesco Facchinetti ha poi concluso il suo intervento sulla questione affermando “Basta con questa retorica che la gente non arriva alla quarta settimana del mese, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni non è colpa sua. Anzi io darei 200mila euro a Chiara Ferragni, ma non 150, 160mila all’anno ai parlamentari. Incazziamoci per quello, non per Chiara Ferragni”.