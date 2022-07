Amici 22, dopo LDA arriva il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici 22 prenderà parte il figlio di un noto artista italiano. Stiamo parlando di Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio. Tutte le indiscrezioni al riguardo.

La macchina operativa di Amici è già al lavoro e tutti si stanno preparando per questa nuova stagione televisiva, che avrà inizio il prossimo mese di settembre. Non è ancora stata confermata la data di inizio, ma molto probabilmente sarà la stessa dello scorso anno. In questi giorni sembra che però si stiano svolgendo i casting per la prossima edizione. Così come è accaduto lo scorso anno, sembra che anche nella prossima edizione del talent show prenderà parte il figlio di un famoso cantante. Ma di chi stiamo parlando? Pare che si tratti di Giovanni Antonacci, ovvero il figlio di Biagio. Ma come stanno davvero le cose?

Amici 22, anticipazioni e news sulla nuova stagione del programma

Finalmente la produzione di Amici sta scaldando i motori per questa nuova edizione del programma che prenderà il via il prossimo mese di settembre. Le porte del talent dovrebbero aprirsi più o meno nello stesso periodo dello scorso anno. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i casting e pare che abbia già preso parte il figlio di un noto cantante. Stiamo parlando di Giovanni Antonacci, ovvero il figlio di Biagio. E’ questa l’indiscrezione che è stata lanciata da Amedeo Venza, un noto esperto di gossip e e di indiscrezioni legate al mondo dello spettacolo.“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici”. Queste le parole da lui dichiarate nel corso di una Instagram Stories.

Chi è il figlio di Biagio Antonacci

Ad Amici 22 potremmo, dunque, vedere presto il figlio di Biagio Antonacci, uno dei più importanti cantautori del nostro paese. Di lui sappiamo che ha 21 anni, è nato a Bologna il 2 maggio 2001 ed è figlio del noto cantautore e di Marianna Morandi, ovvero la figlia di Gianni. E’ molto giovane, ma ad ogni modo sembra avere tante esperienze nel mondo della musica. Ha lanciato proprio da poco un brano intitolato “Se mi scegli” e pare che il suo genere sia diverso da quello di Biagio. Il suo genere è il rapper.

Anticipazioni e news sulla nuova edizione del talent

In questi giorni sono circolate altre indiscrezioni sul talent. Per quanto riguarda i professori, sembra che ad essere stata confermata sia stata Lorella Cuccarini. Dovrebbero rimanere anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nessuna notizia su Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e Veronica Peparini.