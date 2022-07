Sonia Bruganelli: “Giuro che prima o poi la smetto” e il web è daccordo con lei

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è tornato a provocare e lo ha fatto nei giorni scorsi sui social. “Aspettare ore in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato”. Le parole della Bruganelli.

Sonia Bruganelli è tornata ad essere al centro delle polemiche dopo quanto pubblicato sui social nei giorni scorsi. Pare che l’opinionista del Grande fratello vip abbia lanciato sui social una provocazione che ha fatto davvero tanto infuriare tutti quanti. La moglie di Paolo Bonolis, così, inevitabilmente, è finita al centro dell’ennesima bufera. Cerchiamo di capire però per quale motivo.

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis torna a provocare i suoi follower sui social

Sonia Bruganelli abbiamo imparato a conoscerla meglio in questi anni e sicuramente ancora di più in questi mesi dove ha preso parte al Grande fratello vip come opinionista. Sembra proprio che sui social sia molto seguita ma anche particolarmente odiata e criticata per il suo modo di fare. La conosciamo tutti di certo per essere una provocatrice ed anche in questi giorni ha voluto scatenare l’ennesima bufera sui social.

Le parole della Bruganelli che suonano come provocazione

In passato pare fosse finita al centro della bufera per ostentare la sua ricchezza. Nelle scorse ore ecco che Sonia è tornata a provocare e lo ha fatto condividendo un post che ha fatto parecchio discutere. L’opinionista del Grande fratello vip, sembra aver pubblicato un post che ha fatto parecchio discutere. “Giuro che prima o poi la smetto. Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio“. Queste le parole della Burganelli che si è riferita a tutti i suoi colleghi che in questi giorni hanno visto molti voli cancellati.

Tante interazioni positive ma anche tante critiche

“Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre”. Questo ancora quanto aggiunto dalla donna che sui social è seguita da oltre un milione di follower. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo pare abbiano condiviso le parole della opinionista e tra questi citiamo Chiara Giordano, Francesca Senette, Francesca Brambilla, Giovanni Angiolini.