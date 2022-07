Samuel Peron lascia tutti a bocca aperta: “L’ ho imparato a mia spese”

0 SHARES Condividi Tweet

Il ballerino di Ballando con le stelle ha rilasciato un’intervista molto interessante in questi giorni. Ha parlato del suo futuro professionale e dei suoi attuali impegni lavorativi, poi ha fatto una confessione inaspettata.

Samuel Peron lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino, il quale da diversi anni ormai è uno dei protagonisti principali di Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci. Lo scorso anno l’abbiamo visto anche come ospite fisso del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. L’ultimo anno per lui è stato piuttosto difficile visto che ha dovuto affrontare dei momenti davvero molto delicati come la perdita della sua adorata mamma.

Samuel Peron, l’ultimo anno è stato molto difficile per il ballerino

Come abbiamo già anticipato, l’ultimo anno per il ballerino non è stato facile. Recentemente, però, è arrivata la notizia della gravidanza della sua fidanzata Tania Bambaci e pare che siano anche arrivate delle novità molto interessanti per quanto riguarda la sua professione. Ebbene, sembrerebbe che Samuel Peron abbia ricevuto due proposte molto interessanti come inviato in due trasmissioni del daytime di Rai 1.

Grandi impegni per il ballerino di Ballando con le stelle per questa estate 2022

Nello specifico pare che faccia parte del cast di Camper, la trasmissione condotta da Tinto d Roberta Morise e che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma non finisce qui perché Samuel è anche uno dei protagonisti di Weekly, un programma che va in onda nel weekend e che parla e racconta il nostro territorio. Di questo e tanto altro ne ha parlato lo stesso Samuel nel corso di un’intervista rilasciata a Radio corriere.it. Pare che durante questa chiacchierata abbia anche svelato e le emozioni da lui provate nel momento in cui invita le persone a ballare sulle spiagge d’Italia facendo vincere a molti di loro anche la timidezza.

Le parole di Samuel sul suo futuro professionale

“Ho imparato a mie spese che le paure vanno sempre affrontate. Riuscire a far alzare le persone dal lettino è una piacevole sfida. Cerco di far sentire sicuro chi mi si affida, creare senso di protezione”. Queste le parole dichiarate da Samuel Peron che ancora per il prossimo anno farà parte di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci che dovrebbe partire ormai il prossimo autunno.“Mi sto mettendo in discussione. Quest’estate è davvero un banco di prova per me. Sono molto contento. Camper è un programma goliardico, divertente. Con Weekly vado alla scoperta delle nostre bellezze e di personaggi interessanti”.