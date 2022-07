Roberta Morise senza mezzi termini sul collega Tinto: “Al pubblico è arrivato come è il nostro vero rapporto”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Morise parla del suo rapporto con il collega e conduttore Tinto. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Radiocorriere tv.

Roberta Morise è al timone è della trasmissione intitolata Camper insieme a Tinto. Pare che i due stiano avendo un successo davvero strepitoso con questo programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11:30 fino alle 13:30. La trasmissione è davvero molto divertente ed anche spensierata e pare che piaccia tanto al pubblico italiano proprio perché regala due ore di leggerezza, sorrisi e soprattutto permette di conoscere posti nuovi. A parlare in questi giorni anche di questo programma, che ricordiamo va in onda su Rai 1 ogni giorno, è stata la stessa Roberta Morise la quale nel corso di questa intervista pare che abbia anche parlato del rapporto con il suo collega Tinto.

Roberta Morise parla del suo rapporto con Tinto, il compagno di viaggio in Camper

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Roberta Morise questa estate 2022 si trova il timone di un programma intitolato Camper. Quest’ultimo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11:30 fino alle 13:30. Ad ogni modo, la Morise pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante al radiocorriere TV parlando anche del rapporto con il collega Tinto.“Io e Tinto abbiamo un temperamento molto simile. Entrambi siamo persone molto positive e credo che al pubblico arrivi questo nostro bel rapporto. Quando incontri delle belle persone come lui è una grande fortuna. Avere accanto un compagno di avventura così è un vero e proprio regalo”.

La confessione inaspettata della conduttrice

Sembrerebbe che Roberta e Tinto si fossero già incontrati alcuni anni fa ed esattamente tre anni fa durante una puntata di Frigo dove pare abbia fatto un’intervista davvero molto interessante. Parlando un po’ del suo attuale programma sembra che Roberta abbia approfittato dell’intervista per svelare un aneddoto ovvero il fatto di non aver mai fatto una vacanza in camper. Con l’occasione però ha confessato di essere pronta a farla volentieri perché pare che sia dotata di un grande spirito di adattamento.“Chi sposa la filosofia del camper mette al primo posto la voglia di libertà assoluta, dello stare bene, del divertirsi e del viaggiare senza vincoli”.

Le parole della conduttrice sul suo lavoro

Ed ancora Roberta durante questa intervista pare che abbia parlato della sua carriera e del suo lavoro dicendo che è sicuramente il più bello del mondo. “Amo follemente il mio lavoro e sono felice di aver vissuto pochi momenti grigi e, quando ci sono stati, ho sempre mantenuto viva la speranza di tornare”