Zanzare addio, la spezia che le allontana per nsempre

Dire addio alle zanzare in pochi secondi con questa spezia tanto amata. Di che cosa si tratta?

L’estate è sicuramente la stagione più amata perché è tempo di vacanze di relax di sole di mare ma purtroppo anche di zanzare. Sappiamo bene che con l’arrivo della bella stagione arrivano anche questi insetti molto fastidiosi che rendono soprattutto le nostre serate davvero un incubo. La presenza di questi insetti è proprio una prerogativa del mesi più caldi. Ma cosa possiamo fare per evitare di essere punti da questi insetti così tanto fastidiosi che ci prendono di mira nelle sere e notti afose? Secondo un studio molto recente ci sarebbe un rimedio naturale ed ecologico che ci permetterebbe di liberarti di queste fastidiose zanzare. Curiosi di conoscerlo?

Zanzare, come allontanare questi fastidiosi insetti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo in estate le zanzare sono un vero e proprio tormento e nonostante spesso utilizziamo spray e diversi altri prodotti non riusciamo a debellarle del tutto. Parlando proprio di questi prodotti diciamo subito che gli spray in genere sono molto aggressivi per la nostra pelle. Ci sono poi i zampironi ed altri metodi che emanano un odore piuttosto fastidioso anche per noi, ma come poter fare quindi per liberarsi definitivamente delle zanzare senza utilizzare prodotti chimici?

Una spezia molto usata in cucina potrà allontanare da voi le zanzare, ma di cosa si tratta?

Secondo uno studio piuttosto recente ci sarebbe una spezia che viene utilizzata molto spesso in cucina e che può esserci d’aiuto per allontanare le zanzare. Stiamo parlando della cannella che viene utilizzata per lo più per preparare dei dolci. Ebbene, pare che questa spezia possa essere utilizzata come repellente contro le zanzare. A fornirci qualche dato al riguardo è stato uno studio che è stato pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, effettuato presso la School of Forestry and Resource Conservation”, l’Università nazionale di Taiwan.

La cannella, ecco come fare il composto magico

I ricercatori avrebbero analizzato le larve delle zanzare che causano la febbre gialla ed hanno utilizzato la cannella come repellente constatando che 4 degli 11 composti dell’olio della cannella hanno distrutto in 24 ore metà delle larve. In questo caso quindi, ma anche in tanti altri sembra proprio che la natura possa venirci in aiuto per regalarci dei metodi efficaci per poter proteggerci da alcuni insetti come ad esempio le zanzare. A questo punto non dobbiamo far altro che diluire l’olio di cannella in acqua e poi travasare l’intero composto in un barattolo spray. Questo composto va poi spruzzato sulle parti del corpo più esposte.