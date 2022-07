Andrea Delogu e Stefano De Martino messi in imbarazzo al Tim summer hits, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Mika sale sul palco del Tim Summer Hits e cala il gelo dopo le sue parole su Andrea Delogu e Stefano De Martino. Come avrà reagito Belen Rodriguez?

Andrea Delogu è una delle protagoniste di questa estate musicale italiana, visto che è al timone di uno dei programmi più seguiti dagli italiani. Stiamo parlando del Tim Summer hits, il programma condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Pare che nei giorni scorsi, in seguito ad alcune dichiarazioni del cantante Mika, sia nata una vera e propria polemica che in parte ha interessato anche Belen Rodriguez. Ma cosa è accaduto?

Andrea Delogu e Stefano De Martino, al timone di un noto programma musicale Tim Summer hits

I veri protagonisti di questa estate musicale 2022, sono loro ovvero Andrea Delogu e Stefano De Martino. I due sono al timone di una trasmissione, ovvero il Tim Summer hits. Nei giorni scorsi, durante l’ultima puntata, pare sia accaduto qualcosa che ha messo in forte imbarazzo i due conduttori, ma soprattutto l’ex ballerino.

Le parole di Mika per Andrea e Stefano che non passano inosservate e fanno tanto imbarazzare

Una volta salito sul palco Mika, pare che rivolgendosi ad Andrea e Stefano abbia detto “Siete una bella coppia ma lo dico in senso romantico“. Ovviamente, dopo queste parole è calato il gelo sul palco e Stefano ma anche la stessa Andrea sono apparsi in imbarazzo. Andrea attualmente è fidanzata con il noto e giovanissimo modello Luigi Bruno, mentre Stefano è tornato insieme a Belen Rodriguez. In seguito a quanto accaduto sul palco della trasmissione musicale, a parlare è stato Ivan Rota il quale ha scritto su Dagospia il suo personale commento.“Si è parecchio malignato sulla forte amicizia tra Andrea Delogu e Stefano Di Martino palesando tra i due un possibile flirt. Il gossip si è riacceso a causa del cantante Mika”.

La performance di Mika emoziona tutti

Insomma, sembra che la presenza di Mika sul palco del TIm summer Hits non sia passata inosservata. La sua performance è stata davvero molto apprezzata. Salito sul palco si è messo al pianoforte dicendo “Non avrei mai pensato in vita mia di fare un’esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con uno strumento simile può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo”.