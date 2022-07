Soleil Sorge, prende in giro chi è rimasto male per non aver avuto l’invito al suo compleanno

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge ha compiuto 28 anni ed ha organizzato una bellissima festa in Puglia. Alcuni ex gipponi non sono stati invitati e pare che abbiano fatto polemica. Lei risponde con ironia.

Ancora al centro della polemica l‘ex gieffina Soleil Sorge che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno, organizzando per l’occasione una bellissima festa. Soleil dopo aver ricevuto tante critiche e dopo essere finita al centro delle critiche, sembra abbia finalmente risposto facendo anche ironia. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa sia effettivamente accaduto.

Soleil Sorge festeggia il suo compleanno ma finisce al centro delle critiche

Proprio nei giorni scorsi, l’ex gieffina pare che abbia festeggiato il suo 28esimo compleanno, organizzando una bellissima festa in Puglia. Ovviamente non poteva mancare la mamma Wendy Key oltre che altri amici come Dayane Mello, Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano, papà Amedeo e poi ancora alcuni ex gieffini come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo la festa di compleanno, però, sui social sarebbe scoppiata una vera e propria bufera. Il motivo? Alcuni ex gieffini pare che abbiano criticato il fatto di non essere stati invitati al compleanno.

Polemiche da parte di alcuni ex vipponi non invitati al compleanno

In realtà, sembra che tutto sia nato dopo che la pagina The Pipol avrebbe chiesto ad alcuni ex concorrenti del Gf vip se fossero stati invitati. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, pare abbiano confessato di non aver risposto al telefono. Biagio D’Anelli pare che non sia stato proprio invitato, Manila Nazzaro avrebbe invece detto di non aver più alcun tipo di rapporto con la Sorge ormai da diversi mesi. Giacomo Urtis è stato invitato ma per motivi di lavoro pare che non abbia potuto prendere parte. Chi ha fatto polemica è stato Gianluca Costantino e Alex Belli. Quest’ultimo ha dichiarato di non essere stato invitato. “Non c’è nessun non invito, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse”. Gianluca invece ha creato parecchio caos, dopo la pubblicazione di un post che poi ha cancellato, dopo che la pagina The Pipol ha condiviso degli audio. “Soleil, mi ha preso in giro. Non sono ipocrita. Mi ha molto deluso. Ecco la verità”.

La risposta molto ironica di Soleil

Dopo tante polemiche, Soleil ha voluto finalmente rispondere e lo ha fatto con ironia. “Saluto The Pipoltv per avermi fatto davvero ridere in questi giorni fra una dichiarazione e l’altra. No comment perchè alcune sono veramente allucinanti, ma soprattutto fake, ma d’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di se. Il mondo è bello perchè è vario- quindi va bene così”: Poi l’ex corteggiatrice abbia aggiunto dell’altro. “Ogni anno per il mio compleanno mi piace celebrare proprio per condividere con la mia famiglia e amici cari un momento insieme. Proprio per regalare a me stessa e loro dei ricordi ed esperienze insieme. E devo dire che come ogni anno è stato il regalo più bello in assoluto. Sono stata molto bene, mi sento totalmente ricaricata e gasatissima per tantissime cose sui cui sto lavorando in questo periodo e molto presto potrò condividere con voi”.