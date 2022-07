LDA, il figlio di Gigi innamorato ma non svela i particolari

0 SHARES Condividi Tweet

LDA, ovvero Luca D’Alessio sembrerebbe aver trovato l’amore. Il figlio di Gigi avrebbe avuto un colpo di fulmine. Ma chi è la misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore?

LDA dopo il grande successo ottenuto ad Amici pare che abbia trovato anche l’amore. Ebbene si, il figlio del noto cantautore Gigi D’Alessio in quest’ ultimo periodo pare abbia voluto raccontare alcune novità dal punto di vista intimo e privato. Sembrerebbe infatti che si sia innamorato di una ragazza della quale però pare che non abbia voluto svelarne identità. Il giovane cantante ha detto soltanto che si tratta di una bellissima persona e che tra i due ci sarebbe questa frequentazione che spera possa diventare una storia più seria. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Luca D’Alessio. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire effettivamente cosa sta accadendo nella vita del giovane cantante.

LDA, dopo il successo ad Amici in campo professionale Luca trova l’amore

Abbiamo avuto modo di conoscerlo lo scorso anno quando ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi. Si è presentato con lo pseudonimo LDA e non con il suo nome e cognome di nascita ovvero Luca D’Alessio. Lui è il figlio del grande cantante e cantautore napoletano Gigi D’Alessio e pare che con il suo grande talento sia riuscito a conquistare il cuore di milioni di italiano. Ad ogni modo, il giovane pare che ultimamente abbia voluto raccontare ai suoi fan una grande novità ovvero il fatto di aver conosciuto una donna. Sembrerebbe che tra i due ci sia una frequentazione ma Luca è apparso piuttosto preso.

La confessione di Luca sulla misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore

“Dire innamorato è un parolone. Tanto interessato a una persona sì, questo lo posso dire”. Queste le parole di Luca che non ha voluto svelare quindi l’ identità della giovane donna ma ha parlato di una frequentazione che spera possa diventare più seria. Queste le parole dichiarate da Luca nel corso di un’intervista che ha rilasciato alla professoressa di canto Lorella Cuccarini nel corso della quarta puntata del programma che va in onda su YouTube è intitolato “Dimmi di te”. Nel corso di questa intervista sembrerebbe che il cantante abbia voluto anche ricordare alcuni momenti molto importanti che ha vissuto all’interno del programma di Maria De Filippi. Ha parlato anche della sua amicizia con Aka7even ovvero uno degli Artisti emergenti che ha preso parte al programma 2 anni fa.

Colpo di fulmine per LDA

Inevitabilmente ha anche parlato dei suoi progetti futuri e dalla sua fidanzata non svelandone l’identità che per il momento rimane segreta. La cosa più importante è che Luca abbia detto di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per questa giovane donna. Sicuramente nel caso in cui questa frequentazione dovesse durare, a breve potrebbero esserci le presentazioni ufficiali.