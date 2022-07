Maria Tersa Ruta, la figlia Guenda ricoverata d’urgenza per una emorragia

0 SHARES Condividi Tweet

Paura per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta che è stata operata e ricoverata d’urgenza. La scoperta della gravidanza extrauterina.

Nei giorni scorsi Guenda Goria , ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta e l’attuale fidanzata di Mirko Gancitano è stata ricoverata e operata d’urgenza. Sembrerebbe che la giovane abbia avuto una emorragia mentre si trovava a Milano in un bar. Il motivo di questa emorragia e del suo ricovero in ospedale è stata una gravidanza extrauterina di cui tra l’altro la figlia della nota showgirl pare non ne fosse proprio a conoscenza. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Guenda attraverso delle Instagram Stories dove si è mostrata proprio all’interno dell’ambulanza che l’ha portata alla clinica Mangiagalli di Milano. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Guenda Goria finisce in ospedale, ricoverata e operata d’urgenza

Guenda Goria, ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta nelle scorse ore è stata ricoverata presso la clinica Mangiagalli di Milano e operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina. Ebbene, sembrerebbe che Guenda si trovasse fuori, in un bar, quando improvvisamente ha avuto una emorragia. I proprietari del locale presi dal panico avrebbero chiamato subito i soccorsi e la stessa Guenda avrebbe poi condiviso alcune Instagram Stories direttamente dall’ ambulanza. “Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”. Queste le parole dichiarate dalla figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta nei video che sono apparsi nel pomeriggio di giovedì raccontando live che cosa stesse accadendo.

Gravidanza extrauterina, ecco la causa del malore

Dopo essere arrivata in clinica poi e dopo aver fatto i primi accertamenti, Guenda è tornata a parlare raccontando la causa scatenante della sua emorragia. “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto”. Queste le parole di Guenda tra le lacrime. Sicuramente è stata una notizia davvero inaspettata e sconcertante per Guenda che da lì a breve avrebbe subito una operazione d’urgenza per evitare ulteriori complicazioni. Lo scorso anno la stessa aveva comunicato di essere affetta purtroppo da endometriosi una patologia che è sempre più frequente e che l’aveva costretta a operarsi lo scorso mese di settembre. “C’è il rischio che mi possano togliere una tuba cosa che si somma a un quadro clinico non così felice”, avrebbe aggiunto ancora la figlia di Maria Teresa Ruta sottolineando di essere sotto stretto controllo medico perché si sarebbero potute presentare altre emorragie che avrebbero sicuramente creato dei danni alla salute.

Mirko Gancitano sempre al fianco della sua Guenda anche se fuori dall’ospedale

Inevitabilmente sono arrivati nel giro di pochi istanti tanti messaggi di affetto e di sostegno da parte di amici fan e anche colleghi. Non è di certo mancato il supporto del fidanzato Mirko Gancitano che purtroppo non può starle vicino per motivi di sicurezza legati alla pandemia da covid ma pare che sia stato per diverso tempo fuori dalla clinica in attesa di notizie. “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto“, queste le parole scritta da Mirko sul suo profilo Instagram, ringraziando anche tutti per il supporto e l’affetto ricevuto.”Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille”.