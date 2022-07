Francesco Totti, l’ex fidanzata scrive un post che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni, dopo la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha parlato Maria Mazza l’ex compagna dell’ex calciatore. Ma cosa ha rivelato?

Non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, notizia che è arrivata soltanto ad inizio settimana. E’ stato un fulmine a ciel sereno, anche se da mesi si vociferava di una possibile crisi tra i due ma poi alla fine pare che Francesco e la conduttrice avessero tentato di smentire categoricamente. Poi non se ne era più parlato ed infine, improvvisamente due comunicati con cui hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Adesso spunta l’ex fidanzata di Francesco Totti, ovvero Maria Mazza. Ma cosa c’entra la donna? Pare che la donna nelle scorse ore abbia pubblicato un messaggio sui social.

Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

A distanza di qualche giorno dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare che l’ex fidanzata dell’ex capitano della Roma abbia scritto un messaggio molto importante sui social. “Inutile che continuate a cercarmi: non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento”. Queste le parole dichiarate dalla donna, in un post che ha condiviso sui suo profilo Instagram. Ovviamente la donna pare che non abbia fatto il nome di Francesco o di Ilary, ma il suo pensiero sembra essere piuttosto chiaro.

Parla l’ex fidanzata di Francesco Totti, ma cosa ha rivelato?

Maria non vuole assolutamente intromettersi in questa vicenda e non vuole dire la sua riguardo la separazione, anche perchè dopo la fine della storia con Francesco, si è rifatta una vita. I due pare che abbiano avuto una bellissima storia d’amore esattamente nei primi anni duemila. La loro relazione pare che abbia avuto una durata di circa due anni e mezzo.Nel corso di un’intervista da lei rilasciata un pò di tempo fa pare che abbia sottolineato il fatto di non aver mai più avuto dei rapporti con Totti.

La storia con l’ex capitano della Roma, chi è Maria Mazza?

“Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora“. Queste le sue parole al riguardo. Di lei sappiamo che è una nota showgirl, modella e attrice napoletana classe 1975 la quale da diversi anni lavora nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro.