Alessandra Amoroso, dopo le critiche replica ma i follower la massacrano

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso finisce al centro della bufera. Autografi non fatti, la cantante decide di rispondere alle critiche con un video pubblicato su TikTok.

In queste ultime ore sembra che Alessandra Amoroso sia finita al centro delle polemiche per il suo comportamento tenuto in occasione degli ultimi concerti. La cantante salentina sarebbe stata accusata di non essere stata disponibile con i suoi fan nel fare foto e autografi. Sul web sono arrivati una serie di video in cui Alessandra effettivamente pare neghi foto e autografi ai suoi fan. In uno di questi pare che Alessandra rivolgendosi ad un fan al quale aveva negato l’autografo, pare abbia pronunciato queste parole “se lo faccio a te, poi gli altri a cui non lo faccio ci rimangono male”. Insomma, queste parole hanno letteralmente scatenato il caos e sui social non si fa altro che parlare di questo atteggiamento di Alessandra Amoroso. Pare che qualcuno sia stato d’accordo con Alessandra, altri invece avrebbero colto l’occasione per accattarla e criticarla.

Alessandra Amoroso, la cantante salentina finisce al centro della bufera

Alessandra Amoroso in questi ultimi giorni sarebbe finita al centro della bufera mediatica, dopo che è stata ripresa da alcun fan mentre nega autografi e foto. Questo sarebbe accaduto durante alcuni dei concerti di Alessandra che si sono tenuti in questi giorni. In uno di questi si vede proprio la cantante salentina negare un autografo ad un fan dicendo “se lo faccio a te, poi gli altri a cui non lo faccio ci rimangono male“. Queste parole hanno scatenato il caos.

Critiche per la cantante che cerca di giustificare il suo comportamento

In molti però si sono detti d’accordo con le parole della cantante dicendo che è giusto negare a qualcuno per non fare disparità. Ad ogni modo, visto il clamore mediatico la stessa Alessandra è voluto intervenire sui social e nello specifico su TikTok, spiegando come sono andate le cose.“Il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando odio ovunque […] da 14 anni mi comporto sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo. Questo per me è rispetto. Non ho mai detto un NO che non avesse una motivazione. Io rimarrò sempre me stessa, vi mando un bacio”. Queste le parole di Alessandra, video che è stato ovviamente commentato da diversi utenti.

I commenti sotto al video di Alessandra

“Non guardo questo video se no gli altri ci rimangono male“. Questo quanto scritto ironicamente da un fan. Ed ancora, “Non compro più i tuoi dischi per non far rimanere male gli altri”. Oltre alle critiche, sono arrivati anche messaggi in favore di Sandrina.