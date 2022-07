Chiara Ferragni trascorre un pomeriggio di shopping con il figlio Leone, cosa fa il bambino

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez sono andati a fare shopping ed hanno portato con se il piccolo Leone. Quest’ultimo ha scelto per la sua mamma due paia di scarpe. Poi è stato premiato andando al Lego store.

Chiara Ferragni fa shopping e l’outfit viene scelto dai suoi figli. Sappiamo bene che sia Chiara che il marito Fedez condividono gran parte della loro vita quotidiana sui social. Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore i Ferragnez si siano concessi un pomeriggio di shopping e abbiano acquistato nello specifico abbigliamento ma anche giocattoli per i più piccoli. Chiara pare che abbia avuto un consigliere Doc, ovvero il figlio Leone. Vediamo però di capire effettivamente che cosa è accaduto durante questo pomeriggio di shopping sfrenato.

Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez insieme al piccolo Leone a fare shopping

Chiara Ferragni è uscita a fare shopping insieme al figlio Leone. È stata sicuramente una giornata molto rilassante per Chiara l‘imprenditrice digitale che tra l’altro era stata in vacanza in Grecia. L’imprenditrice pare che si sia recata in una boutique di Milano per fare shopping e insieme a lei pare ci fosse il marito Fedez e il piccolino Leone. Proprio quest’ultimo ha voluto aiutare la mamma a fare gli acquisti ed ha scelto per lei alcuni capi di abbigliamento. Poi tutti insieme sono andati a divertirsi un po’ al Lego Store.

Outfit total black per il pomeriggio di shopping

È stata la stessa Chiara a condividere alcune immagini relative a questo pomeriggio di shopping e lo ha fatto sul suo profilo Instagram. Chiara ha pubblicato alcuni scatti dove è apparsa in compagnia del marito Fedez ed entrambi pare che abbiano scelto un look Total Black con tanto di sandali griffati. Chiara indossava un completo di Matinèe ovvero un Brand che è stato fondato proprio dalla sua amica Chiara Biasi. Nello specifico l’imprenditrice digitale pare indossasse una gonna con una arricciatura ed un crop top. A completare l’outfit una borsa blu elettrico firmato Balenciaga e un paio di sandali Dior. Fedez invece ha indossato un paio di pantaloni neri e gli stessi sandali della moglie.

Il premio per il piccolo Leone

Come abbiamo visto, ad un certo punto il piccolo Leone pare che abbia dato dei consigli alla sua mamma e pare che abbia scelto per lei due paia di scarpe. Un paio di scarpe sono quelle della collezione Adidas x Gucci e poi ha scelto un paio di mules con i cristalli di Gucci. Dopo aver fatto shopping, poi Fedez e la mamma Chiara hanno premiato il piccolo Leone portandolo al Lego Store.