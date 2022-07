Trussardi e Hunziker, parla la madre di Tomaso senza freni su Michelle

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Luisa Gavazzeni, ovvero la vedova di Nicola Trussardi si concesso una intervista ed ha parlato di tanti aspetti della sua vita privata, compreso la separazione tra il figlio Tomaso e la conduttrice Michelle Hunziker.

Maria Luisa Gavazzeni si è concessa una lunga intervista e pare che abbia anche parlato in generale di quella che è stata la sua vita. Stiamo parlando della madre di Tommaso Trussardi, ovvero il rampollo della nota casa di moda. Inevitabilmente la donna ha parlato della morte del marito Nicola ed anche di quella del figlio Francesco. Che mamma è stata Maria Luisa e che suocera? Cosa ha dichiarato nello specifico Maria Luisa Gavazzeni?

Maria Luisa Gavazzeni, la mamma di Tomaso Trussardi racconta la sua vita privata

La mamma di Tomaso Trussardi si è raccontata nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni. Pare che è stata una intervista davvero molto toccante nel corso della quale ha parlato della sua vita privata, della tragica morte del figlio Francesco e del marito Nicola. Pare che abbia anche raccontato come e quando ha conosciuto colui che ha definito l’amore della sua vita. Pare che il primo incontro tra Maria Luisa e Nicola sia avvenuto quando lei aveva 16 anni. “Io che fino ad allora non mi ero mai filata nessuno, mi innamorai: avevo 16 anni e Nicola 18. Le mie amiche mi sfottevano: ‘Alla fine hai trovato quello giusto, eh…'”. Questo il racconto della donna che dopo la morte del marito, pare abbia preso le redini dell’azienda e si è dimostrata una imprenditrice forte e determinata.

Il ricordo del marito Nicola, che mamma è stata Maria Luisa Gavazzeni

Oggi è anche una professoressa dell’Università La Sapienza di Roma ed a raccontarlo è stata proprio lei nel corso della intervista. “Insegno dal 2004 Fashion studies: un corso in inglese suggerito dal professor Francesco Forte. Alla prima lezione c’era gente in piedi: ora ho l’Aula Magna”. Questo quanto dichiarato dalla madre di Tomaso Trussardi. Parlando proprio di quest’ultimo, pare che abbia utilizzato delle parole molto tenere e di grande amore. “Tomaso “è sempre stato speciale. A pochi mesi già si affacciava dalla culla poggiando il gomito e guardandosi intorno. Quando si è messo a studiare Filosofia mi faceva una capa tanta sui massimi sistemi. Ha un talento per i motori: una volta ha corretto persino Pininfarina. E cammina come suo padre“. Queste le parole della mamma di Tomaso la quale inevitabilmente ha parlato anche della separazione tra il figlio e Michelle Hunziker.

La separazione tra Tomaso e Michelle, le parole della donna

“Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “Mamma la sposo, è una brava persona””. Pare che dopo la separazione tra il figlio e la conduttrice, le due donne siano comunque rimaste in buoni rapporti.