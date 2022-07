Selvaggia Lucarelli attacca Guenda Goria dopo il ricovero, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Guenda Goria ha rischiato la vita per colpa di una gravidanza extrauterina. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Guenda che è stata ricoverata e operata d’urgenza nelle scorse ore. Le accuse e la difesa del fidanzato Mirko Gancitano.

In questi giorni purtroppo Guenda Goria, ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta e fidanzata di Mirko Gancitano pare che sia finita in ospedale, dove è stata ricoverata e operata d’urgenza. Il motivo? Pare che la giovane si trovasse in un bar quando improvvisamente ha avuto una emorragia e sarebbe svenuta. I proprietari del locale pare che abbiano immediatamente chiamato i soccorsi e la giovane è stata trasportata in ospedale. Sono stati attimi di concitazione per Guenda che pare abbia davvero rischiato tanto. Pare che i medici abbiano riscontrato una gravidanza extrauterina. Tanti, tantissimi i messaggi di vicinanza che sono arrivati a Guenda che ha potuto contare così sull’affetto di tutti. Cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa è accaduto realmente a Guenda.

Guenda Goria, attimi di paura per la figlia di Maria Teresa Ruta

Come abbiamo già anticipato, si sono vissuti attimi di paura per Guenda Goria la quale è stata ricoverata e operata d’urgenza per via di una emorragia. Sembra che i medici, dopo averla visitata abbiano riscontrato una gravidanza extrauterina. Guenda pare avesse sangue nell’addome tanto che è stato necessario operarla d’urgenza. A raccontare l’accaduto è stata la stessa ex gieffina attraverso le sue Instagram Stories. Ha anche documentato tutto attraverso delle instagram stories che ha girato direttamente dall’ambulanza. Ha ringraziato tutte le persone che l’hanno soccorsa e che le hanno permesso di poter essere curata nel più breve tempo possibile.

Selvaggia Lucarelli contro Guenda, l’accusa di vittimismo

Ad ogni modo, nonostante questa grave disavventura Guenda pare che sia stata anche duramente criticata da una nota donna appartenente al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli la quale ha commentato l’accaduto ed anche ha anche accusato Guenda di fare del “vittimismo”. Inevitabilmente è arrivata la replica da parte di Mirko Gancitano il fidanzato di Guenda che ha preso le sue difese.

Le parole di Mirko che difende la sua fidanzata

“E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”. Queste le parole di Mirko che è apparso davvero piuttosto arrabbiato. Tantissimi i messaggi arrivati a supporto di Mirko ma soprattutto della sua fidanzata.