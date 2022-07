Pamela Petrarolo al veleno contro Mercedesz Henger: “Ha usato la storia con Edoardo”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex naufraga Pamela Petrarolo pare che nel corso di un’intervista rilasciata a Isa e Chia abbia parlato della sua esperienza in Honduras. Non è mancata la frecciata nei confronti di Mercedesz Henger.

Pamela Petrarolo l’abbiamo vista come concorrente all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. La sua avventura all’interno del reality è stata davvero molto importante per lei e di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Isa e Chia. Nel corso di questa chiacchierata Pamela pare che abbia voluto parlare di questa esperienza che ha fatto in Honduras e tante sono state le frecciatine che l’ex naufraga ha lanciato a diversi naufraghi, come Mercedesz Henger. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Pamela?

Pamela Petrarolo, le parole dell’ex naufraga sull’esperienza fatta in Honduras

Pamela Petrarolo è stata una delle naufraghe protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi. Ebbene, sembra che l’ex naufraga abbia rilasciato in questi giorni una intervista per Isa e Chia, parlando di come ha vissuto questa esperienza in Honduras. Non sono mancate le considerazioni sulla Henger che sono sembrate una vera e propria frecciata nei suoi confronti. “Fortunata ma non meno stratega, che ha usato in qualche modo la storia con Edoardo per poter andare il più lontano possibile”. Queste le parole dell’ex naufraga che pare abbia anche trascorso alcune settimane su Playa Sgamadissima.

Le parole su Lory Del Santo e la possibilità di rivederla in Honduras

La Petrarolo avrebbe poi parlato di Lory Del Santo definendola “la più strategica” tra tutti i naufraghi. “Ha creato tantissime dinamiche e il fatto che le abbia create sia in positivo che in negativo vuol dire che ha esattamente capito il gioco”. Queste le sue parole. “Sicuramente. In qualche modo ha fatto discutere un po’ tutti e lei si è messa contro tutti”. L’ex naufraga durante questa chiacchierata con Isa e Chia, avvenuta tra l’altro via telefono pare che abbia sottolineato come l’esperienza in Honduras sia stata per lei importante e che se potesse la rifarebbe.

Pamela lancia un appello ad Alfonso Signorini

Certo, per Pamela però, l’essere entrata a programma già iniziato forse è stato penalizzante. “Per me lo è stato. Soprattutto nella fase finale, dove per un pelo non sono arrivata sul podio. E credo che la discriminante sia stata proprio quella”. Al termine dell’intervista, Pamela pare che abbia lanciato un appello ad Alfonso Signorini dicendo di essere pronta per il Grande fratello vip, nel caso in cui dovesse essere chiamata. “Magari in corsa come L’Isola, io sono qui che aspetto!”.