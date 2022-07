Mara Venier parla senza freni della sua vita e della sua famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale pare abbia fatto una rivelazione inedita. La conduttrice ha raccontato di aver avuto molta paura per il marito Nicola.

La nota conduttrice Mara Venier sembra proprio che in questi ultimi giorni sia stata la protagonista di BCT festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento per una occasione ben precisa. La conduttrice, infatti pare abbia preso parte all’evento per poter ritirare il premio alla carriera. La Venier ha così rilasciato anche una intervista a Super guida TV parlando anche della sua vita privata, del suo lavoro e svelando qualche retroscena inedito. Ma cosa ha rivelato nello specifico la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier, rivelazione inaspettata

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la nota conduttrice Mara Venier recentemente è stata ospite al bct festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento dove è stata invitata per ritirare un importante premio alla carriera. In occasione di questo impegno, la nota conduttrice ha concesso un’intervista ai microfoni di Super guida TV. Nel corso di questa chiacchierata pare che abbia parlato della sua vita privata, così come del fatto che sia stato difficile lavorare in questi due anni di pandemia soprattutto durante i primi mesi.

La preoccupazione per il marito e le difficoltà a lavorare durante la pandemia

È stato proprio a tal riguardo che Mara ha fatto una confessione inedita e che ha lasciato un po’ tutti senza parole. “Avevo paura perchè sono molto grande e ho un marito più grande di me con un problema polmonare, e non c’erano i vaccini”. Queste le parole della nota conduttrice la quale ha confessato quindi di aver avuto tanta paura. “Ho avuto molta paura e per una domenica me ne sono andata. Avevo una paura terribile che potesse capitare qualcosa, non a me ma a mio marito“. Questa la confessione di Mara rilasciata ai microfoni di Superguida. Tv.

Le parole di Mara che fa un bilancio della sua vita

Mara ha parlato poi in generale della sua lunga e proficua carriera guardando anche quelli che sono stati per lei gli anni più belli ma anche quelli più difficili. “Gli anni più belli sono questi ultimi. Quando pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che dopo tanti anni ancora c’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo”. Queste le parole della Venier. Mara ho concluso l’intervista dicendo di sentirti piuttosto realizzata e felice per avere un marito che la ama al suo fianco e sicuramente l’amore dei suoi figli e dei suoi nipoti.