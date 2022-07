Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel torna sui social e sorprende con il suo post

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti rompe il silenzio dopo l’annuncio della separazione tra Francesco e Ilary. La 15enne pubblica un video di breve durata e sceglie una canzone non a caso. Chiaro riferimento a Noemi?

A distanza di qualche giorno dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra che non si parli d’altro. La conduttrice sembra che subito dopo abbia lasciato l’Italia, molto probabilmente per non essere seguita dai paparazzi e si è recata in Tanzania, in Africa insieme ai suoi figli Christian, Chanel e Isabel. Proprio la figlia Chanel, che oggi ha 15 anni e che come tutte le ragazzine della sua età è particolarmente attiva sui social, pare che abbia pubblicato su TikTok un video che non è di certo passato inosservato al popolo del web. Ma di cosa si tratta?

Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, interviene la figlia Chanel

In seguito alla separazione dei genitori pare che la giovane Chanel Totti sia volata in Africa insieme alla madre ed ai suoi fratelli Christian e Isabel. Ebbene, dopo la partenza Chanel avrebbe pubblicato su tiktok un video, un filmato di breve durata che non è di certo passato inosservato.

La figlia di Ilary e Francesco condivide un video e sceglie una canzone che fa sorgere alcuni dubbi

In questo breve video pubblicato da Chanel, la stessa appare all’aeroporto insieme alla sorella più piccola. Le due si tengono per mano e poi Chanel bacia Isabel, il tutto con sottofondo una canzone del Rhove, intitolata Over the rainbow. Pare che la scelta di questa canzone e delle strofe non sia stata casuale. “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah”. In molti sembra che abbiano visto questo post come un riferimento alla separazione tra il padre e la madre. Altri hanno visto invece un riferimento specifico a Noemi Bocchi, la donna che si dice sia la nuova compagna del padre?

La giovane donna parteciperà a Il Collegio?

Intanto, di Chanel in questi giorni se ne è parlato anche per una sua possibile partecipazione alla prossima edizione de Il Collegio, programma di Rai Due tanto seguito dai più giovani. In realtà non si tratta di una notizia vera, visto che non è prevista alcuna partecipazione di Chanel al programma in questione. Chanel si trova infatti in vacanza in Africa, mentre le riprese del programma sono già iniziate.