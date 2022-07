Chiara Ferragni prima attacca il Sindaco di Milano Sala e poi fa retromarcia

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni lamenta una grave situazione a Milano e lancia un allarme chiamando in causa il sindaco Beppe Sala. Lui risponde e poi l’imprenditrice digitale smorza i toni “Il mio era solo uno sfogo”.

Continua il botta e risposta tra Chiara Ferragni e il sindaco Sala, dopo il post “polemico” pubblicato dalla moglie di Fedez sulla situazione preoccupante di Milano. Dopo le parole di Sala, ecco che la nota imprenditrice digitale abbia detto la sua e pare che abbia in qualche modo fatto dietro front, abbassando anche i toni. Cerchiamo di fare chiarezza e capire effettivamente che cosa è accaduto nei giorni scorsi.

Chiara Ferragni e il sindaco di Milano Beppe Sala, botta e risposta sui social

Qualche giorno fa Chiara Ferragni sembra abbia parlato della “preoccupante” situazione che si respirerebbe a Milano in questi ultimi tempi. La moglie del rapper pare avesse lanciato un appello al sindaco di Milano, attraverso il suo profilo social. Nello specifico, Chiara lamenterebbe la violenza che ha colpito la città di Milano mesi fa e che ha portato molti alla disperazione più totale. Dopo le parole di Chiara, pare che però in sindaco avesse fatto sapere di non essere d’accordo con lei, ma che si sarebbe di certo messo subito al lavoro per cercare di fronteggiare questo problema.

L’imprenditrice digitale abbassa i toni e risponde al sindaco

Non è tardata ad arrivare la risposta di Chiara, la quale pare abbia detto “Sono orgogliosa che Beppe Sala confermi di essere ancora di più al lavoro sul tema della sicurezza a Milano, la sua attenta e pronta risposta rafforza la fiducia che ho nelle istituzioni”. Questo il post di Chiara diffuso attraverso delle Instagram Stories, rispondendo così alle parole di Sala e alla sua reazione. «Il mio sfogo è stato quello di una cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali. Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono». Queste ancora le parole di Chiara, la quale inizialmente aveva pubblicato un post il 13 luglio denunciando una grave situazione a Milano per l’aumento degli episodi di violenza e rapine ai danni di gente comune ed anche noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Il post di Chiara e l’appello a Beppe Sala

«Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala» aveva scritto, così Sala non ha esitato a rispondere. Ieri, 14 luglio, ha commentato l’appello dell’imprenditrice dicendo di non essere d’accordo su quanto detto da lei, ma che avrebbe lavorato ancora di più. Ferragni oggi tra le sue storie ha specificato di credere nella collaborazione costruttiva e concreta, anche di fronte a opinioni diverse, per il bene comune“. Queste erano state le sue parole.