Elisabetta Gregoraci diretta su Battiti Live: “E’ faticoso”

Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo lavoro, della trasmissione Battiti live che ha condotto nelle scorse settimane e pare che abbia fatto anche una rivelazione piuttosto importante sul figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci è una nota conduttrice televisiva la quale è stata una delle protagoniste assolute del Grande fratello vip dello scorso anno. Ebbene, in queste settimane l‘ex moglie di Flavio Briatore pare sia tornata in tv con il programma estivo musicale Battiti live estate, insieme ad Alan Palmieri. Così come accaduto negli anni passati, sembra che anche questa edizione del programma sia stata un grandissimo successo. Adesso la conduttrice sembra che si stia godendo qualche momento di relax ma si è detta tanto orgogliosa di essere stata al timone di un programma così tanto seguito dai più piccoli ai più grandi. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice nel corso di un’intervista?

Elisabetta Gregoraci, il grande successo per Battiti live estate

Come abbiamo anticipato, la nota conduttrice sembra che sia stata protagonista di questa estate 2022. L‘ex moglie di Flavio Briatore sembra che abbia riscosso un grande successo in questa estate 2022 con il programma Battiti live che è andato in onda su Italia 1 e che ha condotto insieme ad Alan Palmieri. Nel corso di un’intervista che la Gregoraci ha rilasciato a Confidenze pare che la conduttrice abbia parlato di questo e tanto altro.

Le parole di Elisabetta sul figlio Nathan

“Lavorare a un programma così complicato dove occorre spostare tutta l’attrezzatura da una città all’altra è faticoso. Ma mi carica di adrenalina e i luoghi che ci ospitano sono meravigliosi. Ormai la troupe di Battiti Live è una famiglia”. Queste le parole di Elisabetta che poi pare abbia anche parlato del figlio Nathan Falco. Proprio parlando di quest’ultimo pare che abbia confessato qualche curiosità. “Quando ascolto la musica indosso le cuffie perché a mio figlio piace una musica diversa, lui preferisce il rap. E’ appassionato di musica e conosce centinaia di artisti di cui io ignoro l’esistenza. Da piccolo voleva fare il dj”. Queste ancora le sue parole.

Cosa lega la Gregoraci al programma Battiti live

Infine, nel corso dell’intervista la Gregoraci pare che abbia anche spiegato il perchè è così tanto legata a questo format musicale Battiti live. “Lo amo così tanto da essere arrivata alla mia sesta edizione del grande show musicale. E quest’anno tornare è stato ancora più emozionante”.