Chiara Nasti attacca Selvaggia Lucarelli che le risponde a tono e la asfalta

E’ guerra a distanza e dopo tanti mesi tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti. L’influencer si vendica dopo l’attacco ricevuto alcuni mesi fa.

Vuoi o non vuoi, Selvaggia Lucarelli la nota giornalista e opinionista, è sempre al centro di qualche polemica, molto spesso per il suo essere schietto e sincero. In queste ultime ore sembra che si sia stato uno scontro molto acceso, seppur a distanza tra la nota giornalista e Chiara Nasti. Pare che sia stata proprio la compagna di Mattia Zanotti a scagliarsi contro la giornalista che qualche mese fa pare l’abbia criticata. Ma cosa è accaduto nello specifico tra le due? Facciamo un pò di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti, le due continuano a litigare seppur a distanza

Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti sembra che si stiano facendo la guerra, seppur a distanza da diversi mesi ormai. La Lucarelli pare che qualche mese fa abbia criticato la Nasti, che a distanza di tempo si sarebbe vendicata. Ebbene, la compagna di Mattia Zaccagni, avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram un video, dove appaiono alcuni tassisti intenti a cantare cori sessisti contro la Lucarelli.

Il post della nota influencer che ha polemizzato contro la Lucarelli

“Sbagliatissimi e rivoltanti questi cori ma allo stesso livello di quelli che partirono qualche mese fa nei confronti miei e del mio compagno. E ti ci sei scagliata tu contro di noi… follia. Tutto ciò in un periodo per me magico dove nulla mi avrebbe dovuta infastidire”. Queste le parole di Chiara riferendosi al fatto che mesi da Selvaggia si sia scagliata contro Chiara per la scelta di non vaccinarci contro il Covid-19 e poi per l’evento organizzato allo Stadio Olimpico per scoprire il sesso del bambino.

La replica di Selvaggia Lucarelli non è tardata ad arrivare

“Qualcuno spieghi a Chiara Nasti, che continua a spaventare i suoi milioni di follower sul tema vaccino, che rischia molto più chi si sottopone a continue operazioni di chirurgia plastica con annesse anestesie”. Questo il commento della Lucarelli. Insomma, a distanza di mesi pare che Chiara abbia trovato il modo per scagliarsi contro la Lucarelli, facendo ben intendere di non aver affatto digerito le sue critiche. La Lucarelli, dal canto suo, non ha accettato le parole della nota influencer e così ha deciso di rispondere e lo ha fatto anche a distanza di poche ore dall’attacco.