Milly Carlucci diretta sui protagonisti di Ballando: “Come li scelgo” e poi si sbilancia su Paola Turci e Francesca Pascale

Milly Carlucci ha parlato della prossima edizione di Ballando con le stelle ed ha fatto alcune interessanti confessioni. La conduttrice ha confessato di aver pensato a Francesca Pascale e Paola Turci.

Milly Carlucci la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, una tra le più amate di sempre soprattutto di casa Rai. Da diversi anni ormai conduce una trasmissione di grande successo, ovvero Ballando con le stelle che anno dopo anno si conferma uno dei programmi più amati dagli italiani. Ebbene, sembra che la macchina operativa del programma sia già all’opera da diverse settimane e sono già trapelate alcune indiscrezioni sui possibili concorrenti che prenderanno parte alla prossima stagione. Una tra tutte Iva Zanicchi, la nota cantante che sarà una delle protagoniste della prossima edizione del programma. A parlare in queste ore è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci, la quale ha trascorso le ultime settimane in giro per l’Italia selezionando i ballerini professionisti da poter inserire all’interno del programma di Rai 1. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle in giro con Ballando con the road

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Milly Carlucci da diverse settimane è in giro per l’Italia a selezionare danzatori professionisti con Ballando On the road. Lo scopo sarebbe soltanto uno ovvero selezionare alcuni danzatori professionisti In modo tale da inserire all’interno del programma di Rai 1 Ballando con le stelle ed anche Il Cantante mascherato l’altra trasmissione condotta da Milly che andrà in onda nel 2023. Nel corso di un’intervista pare che Milly abbia sottolineato di non essere assolutamente stanca dopo tanti anni di condurre i programmi come Ballando con le stelle o Il cantante mascherato. “Ballando è un magma incandescente di vita che cambia di continuo. Raccontiamo la nostra società con i suoi pezzi così diversi, in maniera creativa“.

Le anticipazioni della conduttrice sul prossimo cast di Ballando

La conduttrice pare abbia sottolineato di aver continuato comunque a lavorare in questi anni nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia da covid. Il giornalista pare che abbia chiesto qualcosa sul possibile cast che prenderà parte al programma Ballando con le stelle e se è vero che vedremo Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s, Beppe Convertini. La risposta di Milly è stata immediata. “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico , oltre al ballo si basa sulle storie importanti delle persone in gara e tutte insieme devono avere un senso”.

Francesca Pascale e Paola Turci? La confessione inaspettata della conduttrice

Poi la confessione di Milly, la quale ha confermato di aver pensato di invitare la coppia degli ultimi tempi ovvero quella formata da Francesca Pascale e Paola Turci. “Ci abbiamo pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca anche perchè in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti“. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”. Queste le parole di Milly.