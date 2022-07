Ilary Blasi posta una foto che sembra un messaggio per Totti

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi dopo la separazione è volata in Tanzania, dove sta trascorrendo qualche giorno insieme ai figli e alla sorella Silvia. Attiva sui social, la conduttrice ha pubblicato una foto insieme ai suoi figli, messaggio per Francesco Totti?

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti sembra proprio che Ilary Blasi abbia deciso di fuggire all’estero molto probabilmente per evitare di essere seguita dai paparazzi. A soli 24 ore dalla diffusione dell’annuncio infatti, la conduttrice sarebbe volata in Africa ed esattamente in Tanzania insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Pare che abbia raggiunto la sorella Silvia che si trovava già sul posto da qualche giorno. La conduttrice però non è rimasta in silenzio e proprio in questi ultimi giorni sembra aver pubblicato diverse Instagram Stories e anche degli scatti piuttosto hot. Qualcuno pare che abbia ipotizzato che Ilary, in una occasione ben specifica, abbia voluto mandare un messaggio al suo ex marito. Ma come stanno davvero le cose e nello specifico quale sarebbe il messaggio che Ilary avrebbe inviato a Francesco Totti?

Ilary Blasi dopo la separazione volta in Tanzania, il messaggio per l’ex marito?

Ilary Blasi si trova da diversi giorni in Tanzania ma ha continuato ad essere particolarmente attiva sui social network e nello specifico su Instagram. Ebbene sì, la conduttrice ha Infatti postato in questi giorni diversi contenuti sul suo profilo Instagram e tra i tanti è apparso un post piuttosto bollente.

La foto dove Ilary appare insieme ai figli di spalle, cosa avrà voluto dire la conduttrice?

Pare che tra i tanti post, Ilary ne abbia pubblicato uno ovvero una fotografia dove la stessa appare di spalle e mano nella mano insieme ai suoi figli. Tutti e quattro camminano avanti senza guardare indietro e molto probabilmente la foto è stata scattata da Silvia Blasi. Sono stati in tanti i fan a pensare che questa foto volesse essere un messaggio per Francesco Totti. Si tratterebbe, secondo molti fan, di una rassicurazione di Ilary nei confronti di Francesco come a voler dimostrare di essere forte e di essere pronta ad andare avanti anche senza di lui.

Francesco Totti chiuso nel silenzio più totale, nessun commento

Dall’altro lato, invece, l’ex capitano della Roma pare che stia vivendo questi giorni nel silenzio tombale. Francesco Totti, infatti dopo il comunicato ufficiale pubblicato nei giorni scorsi pare che non abbia voluto più parlare e non ha neppure pubblicato alcun post sul suo profilo Instagram. Francesco non avrebbe neppure commentato questa ipotetica storia con Noemi Bocchi la 34enne romana con la quale è stato paparazzato in diverse occasioni.