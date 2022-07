Fedez, Vittoria dice per la prima volta “papà”, nel video tutta la felicità del rapper

0 SHARES Condividi Tweet

Una giornata sicuramente tanto emozionante per Fedez quella di ieri, domenica 17 luglio 2022. La piccolina di casa, Vittoria, pare che per la prima volta abbia chiamato Fedez papà.

Giornata di grande emozione quella appena trascorsa per Fedez, il noto rapper Milanese il quale è solito condividere gran parte della sua quotidianità con il grande seguito di fan che ha sui social network. Non è di certo una novità il fatto che il rapper abbia condiviso alcuni momenti trascorsi insieme alla sua famiglia pubblicarlo alcuni video e Instagram Stories direttamente sul suo profilo Instagram. Ebbene, sembra proprio che nella giornata di ieri domenica 17 luglio Fedez abbia vissuto una grande emozione proprio in diretta con i suoi follower. Pare che il rapper fosse insieme alla figlia Vittoria, ovvero la piccolina di casa Ferragni, quando ad un certo punto quest’ultima pare che abbia pronunciato per la prima volta la parola papà. Inevitabilmente il rapper non ha potuto che emozionarsi, condividendo quindi questo momento con i suoi follower.

Fedez, il rapper milanese sui social insieme alla piccola Vittoria

Ebbene sì, nelle scorse ore pare che Fedez abbia vissuto una grande emozione dopo che la piccolina di casa Ferragnez per la prima volta lo ha chiamato papà. La piccola Vittoria è sicuramente molto simpatica ed è spesso presente nei video e nei post pubblicati sia da Fedez che da Chiara Ferragni. È una bambina molto divertente, solare ma anche “monella”, così come la chiamano spesso papà e mamma. Tuttavia in alcune occasioni si è anche mostrata parecchio dispettosa, soprattutto nei confronti del suo fratellino Leone.

La piccolina di casa Ferragnez regala una grande gioia al suo papà

Sembrerebbe che fino alla giornata di ieri Vittoria non avesse mai pronunciato la parola papà e sembrava che in qualche modo facesse un dispetto a Fedez che non aspettava altro che questo momento. In diverse occasioni, infatti Fedez pare abbia chiesto alla piccolina “Come si dice papà?”, ed ogni qualvolta Vittoria pare rispondesse “Mamma”, ridendo.

Vittoria dice per la prima volta “papà” e Fedez rimane stupito e senza parole

Durante invece la colazione di ieri mattina domenica 17 luglio, sembrerebbe che proprio in diretta su Instagram sia avvenuto “il miracolo”. “Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo. Dici papà amore?“, avrebbe detto Fedez rivolgendosi alla piccola Vittoria. Quest’ultima a gran sorpresa avrebbe replicato dicendo “Papà”. A quel punto lo stesso Federico con un’espressione davvero stupita avrebbe chiesto “Cosa???”. Sono stati attimi di grande emozione e di stupore per Fedez che ovviamente non ha potuto far altro che essere felice per quanto appena accaduto. Inevitabilmente questo video pare che sia diventato virale e tantissime sono state le visualizzazioni arrivate nel giro di poche ore.