Ilary Blasi e Francesco Totti, Lory Del Santo diretta: “Ecco cosa è accaduto”

Lory Del Santo ha parlato della sua ultima esperienza all’Isola dei famosi, esprimendo il suo parere su vari concorrenti, vincitore e opinionisti. Poi la showgirl ha parlato della separazione tra Ilary e Totti.

E’ stata la protagonista dell’Isola dei famosi 2022, ovvero l’ultima edizione del reality di Canale 5 e sembra che adesso, a distanza di qualche settimana dalla fine, abbia continuato a raccontare le sue emozioni e non solo. Stiamo parlando di Lory Del Santo, l’ex naufraga e showgirl che in questi giorni pare che abbia preso parte al programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, parlando della sua partecipazione al programma, della storia con Marco Cuculo ed infine sembra che abbia commentato anche la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Cosa ha dichiarato nello specifico la showgirl?

Lory Del Santo parla della sua esperienza all’Isola dei famosi

Lory Del Santo è stata intervistata questi giorni da Giada Di Miceli nel corso di una puntata della trasmissione Non succederà più. Ebbene, nel corso dell’intervista pare che la showgirl abbia parlato della sua partecipazione all’Isola dei famosi ed ha sottolineato di aver trovato un clima ostile nei suoi confronti. “Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. E’ bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. E’ stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha raccontato, è stato questo a mettermi contro tutti”.

Le parole su Nicolas Vaporidis e sugli opinionisti del reality

Nel corso dell’intervista poi sembra aver parlato anche del vincitore Nicolas Vaporidis, dicendo di essere stato brano a “creare una fortezza con Edoardo e Guendalina Tavassi, Alessandro e Carmen Di Pietro e andare contro gli altri”. Inevitabilmente pare abbia parlato anche degli opinionisti ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Sappiamo bene che tra Vladimir e Lory i rapporti in questi mesi sono stati piuttosto tesi e duri. “Io penso che loro abbiano condizionato tantissimo il pubblico. Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite. La cosa mi ha stupito Ilary invece è simpatica, è neutra, non ha opinioni particolari visto che è alla conduzione“.

Il commento sulla separazione tra Ilary e Totti, poi la news sul fidanzato

Parlando proprio di Ilary, Lory avrebbe anche espresso il suo parere sulla separazione tra la conduttrice e Francesco Totti dicendo “Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi, ci può sempre essere il desiderio di sondare altre vie. E’ così, può succedere”. E sul suo fidanzato? Su Marco Cucolo pare abbia lanciato un’anticipazione, ovvero sembra che lui al momento si trovi a Napoli e che dovrà sottoporsi ad un intervento.