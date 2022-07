Belen e Stefano De Martino, a telecamere spente con i fan sono disponibilissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono disponibili con i loro fan a telecamere accese, ma come si comportano quando queste si spengono? A svelarcelo è stata Deianira Marzano.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez come tutti sappiamo sono tornati ad essere una coppia. La nota modella argentina ed il conduttore televisivo ed ex ballerino pare che siano tornati insieme ormai da diversi mesi e sembrano essere più innamorati che mai. Belen e Stefano hanno anche pubblicato qualche post su Instagram, ufficializzando così la relazione che hanno tenuto nascosto fino a pochi mesi fa. Adesso però i due hanno deciso di non nascondersi più e sono tornati a vivere la loro bellissima storia d’amore sotto i riflettori. I due al momento stanno vivendo qualche giorno di relax nelle Isole Ponziane ed inevitabilmente la coppia è stata avvicinata da qualche fan. Ma come hanno reagito Stefano e Belen?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più innamorati che mai all’isola di Ponza

Non tutti i personaggi del mondo dello spettacolo sono disponibili con i propri fan, alcuni di questi infatti nel momento in cui si spengono i riflettori cambiano atteggiamento. Ma Belen e Stefano come si comportano con i loro fan a telecamere spente? A svelare qualcosa al riguardo nelle prossime ore è stata Deianira Marzano la nostra esperta e gossip particolarmente attiva su Instagram.

Deianira Marzano pubblica foto della coppia e mostra il loro atteggiamento con i fan

Pare che Deianira abbia diffuso su Instagram alcuni scatti ovviamente rubati di Stefano e Belén che arrivano direttamente dall’Isola di Ponza dove attualmente la coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax. Stando a quanto riferito dalla stessa Deianira sulla base delle testimonianze di alcuni fan, sembrerebbe che Stefano e Belen siano stati molto disponibili con tutti coloro che hanno voluto fare una foto ricordo insieme a loro.

Crisi di coppia all’orizzonte?

Tempo fa si era ipotizzato che tra i due potesse esserci una crisi di coppia. Tutto ha avuto inizio quando Belen è stata assente per diversi giorni da Instagram, ma alla fine è stata la stessa showgirl Argentina a spiegare i motivi della sua assenza. Pare che la Rodriguez abbia infatti avuto il covid ed anche in modo aggressivo tanto da non aver avuto la forza di fare qualche storia su Instagram o pubblicare qualche post. Nessuna crisi di coppia quindi tra i due ma sembrerebbe proprio che Stefano e Belén stiano vivendo uno dei momenti migliori della loro storia d’amore che dura ormai da tanto tempo.