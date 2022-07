Ilary e Francesco, l’ex naufraga parla della loro separazione e dice: “A volte si torna sui propri passi”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo ha parlato in questi giorni della fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e pare che ad un certo punto abbia fatto una rivelazione molto importante.

Si continua a parlare della fine della storia d’amore tra ilary Blasi e Francesco Totti. Ebbene, da quando è arrivata la notizia ufficiale della separazione non si fa altro che parlare di questo e tante sono state le supposizioni, le indiscrezioni pubblicate sul conto dell’uno e dell’altro. Molti noti personaggi dello spettacolo hanno parlato e commentato questa separazione, una tra tutti Lory Del Santo, la showgirl che da quando è uscita dall’Isola dei famosi pare che abbia parlato sempre senza peli sulla lingua. In questi giorni la showgirl sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante nel corso di una puntata di Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli. Ebbene, Lory pare che abbia parlato della separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma, parlando anche del presunto compagno di Ilary. Ma cosa ha svelato l’ex naufraga?

Lory Del Santo parla della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti

L’ex naufraga, Lory Del Santo che è stata una delle protagoniste principali dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, pare che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista molto interessante al programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. Sembrerebbe che l’ex naufraga tra i tanti argomenti abbia anche parlato della fine del matrimonio tra Ilary e Totti. “Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti. La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”.

Le parole della showgirl

Pare che l’ex naufraga insieme alla conduttrice Giada abbiano anche commentato la notizia dei presunti tradimenti sia di Francesco ai danni della moglie che viceversa. Sostanzialmente non si è mai parlato di tradimento, visto che Ilary sarebbe stata sempre a conoscenza di questa “storia” tra Francesco e Noemi e Totti sapesse della presenza di un altro uomo nella vita della moglie. Questa è almeno la versione data dal settimanale Chi nei giorni scorsi.

L’ex naufraga parla dei presunti tradimenti di Francesco e Ilary

“Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove. Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”. Queste ancora le parole di Lory. Sull’identità del presunto compagno di Ilary in realtà non si sa molto. Diversi giornali di gossip parlano di Luca Marinelli, anche se è stato fatto anche il nome di Alessio La Padula e quello di Antonino Spinalbese