Lory Del Santo diretta su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Il desiderio di andare via è normale”

0 SHARES Condividi Tweet

Ritorno di fiamma per Ilary Blasi e Francesco Totti? Per Lory Del Santo non è proprio improbabile. Ecco le parole dell’ex naufraga.

Sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno dicendo la propria opinione slla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore sembra che una tra tutte Simona Ventura abbia scelto di dire la sua tra le pagine de Il Messaggero. Anche Sonia Bruganelli e Alba Parietti nei giorni scorsi pare che abbiano espresso il loro pensiero attraverso i loro profili social. Ebbene, nelle scorse ore anche alcuni ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio da Ilary Blasi pare che abbiano espresso il loro pensiero riguardo la notizia del momento. Ebbene, dopo Vladimir Luxuria adesso è stata la volta di Lory Del Santo. Ma cosa ha rivelato quest’ultima?

Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, interviene Lory Del Santo

Sono sempre di più i personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimere il proprio pensiero sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ebbene ,sembra che in queste ore sia stata proprio lei ad esprimere la sua personale opinione sulla fine del matrimonio tra Francesco e Ilary e lo ha fatto nel corso di una intervista che ha rilasciato a Radio Radio nella trasmissione condotta da Giada De Miceli “Non succederà più”.

L’ex naufraga dalla parte della conduttrice de L’Isola dei famosi

Lory Del Santo in questi mesi è stata molto vicina ad Ilary, visto che è stata una nota ex naufraga dell’Isola dei Famosi condotta proprio dell’ex moglie di Francesco Totti. Per lei ha riservato delle parole molto dolci. “Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti”, questo quanto dichiarato dall’ex naufraga su Ilary. Sulla separazione tra i due, poi, l’ex naufraga pare sia stata più categorica “La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”.

Poi Lory getta le basi per un possibile ritorno di fiamma

Riguardo le presunte voci dei tradimenti, sembra che la Del Santo si sia mostrata a favore di Ilary, dando invece delle responsabilità a Totti. “Che ne penso di questi ipotetici tradimenti e di questo uomo? Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove”. Ma non finisce qui, visto che ad un certo punto Lory avrebbe anche parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, alimentando le speranze dei tanti fan che non aspettano altro che questo.“Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”. Queste ancora le parole di Lory.