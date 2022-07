Marracash distrugge Chiara Ferragni “C’è gente poverissima”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper Marracash sta ottenendo un grandissimo successo in questi mesi estivi. Il rapper in questi giorni ha generato parecchie polemiche, dopo aver citato Chiara Ferragni. Ma cosa ha rivelato?

Marracash lo conosciamo tutti per essere a un noto rapper italiano il quale pare che in questa estate 2022 sia tornato alla ribalta presentando nuovi brani diventati già dei grandissimi successi. Periodo davvero molto proficuo per Marrakech il quale ha anche ottenuto la tanto prestigiosa targa Tenco per il miglior album intitolato Noi, loro, gli altri. È stato così il primo rapper a riuscire in questo obiettivo ovvero aggiudicarsi questa prestigiosissima targa. Il disco in questione è triplo platino e pare che nonostante questi successi ne siano arrivati anche degli altri, visto che il rapper ha ricevuto anche un applauso da parte della critica. Ad ogni modo, sembra essere finito anche sotto i riflettori ed al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate proprio in questi giorni al Corriere della Sera. Ma cosa ha rivelato il noto rapper?

Marracash, il grande successo del rapper in questa calda estate 2022

Marracash in quest’ultimo periodo ha ottenuto dei successi davvero strepitosi con il suo album Noi, loro, gli altri. Come già anticipato, ha conquistato la prestigiosa targa tenco per il miglior album e il suo disco sembra abbia ottenuto il triplo Platino. È anche arrivato un plauso da parte della critica. Tuttavia nonostante questo grande successo Marracash pare sia anche finito al centro della critica per alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.

Le parole del rapper

Nel corso di questa intervista sembra che il 43enne abbia raccontato quelle che sono state le sue emozioni nel ricevere questa prestigiosa targa, parlando poi in generale del genere musicale da lui interpretato. “Salmo e io rappiamo ogni singola parola, il nostro è un live vecchia maniera e c’è un pubblico che cerca questo. Ne esiste uno che […] preferisce saltare e ballare, è un contesto più simile a una discoteca“. Questo quanto dichiarato da Marracash.

Marracash cita Chiara Ferragni ed è subito polemica

Inoltre il rapper sembra aver parlato anche del suo album che lo stesso ha descritto come una sorta di autoanalisi profonda dove sembra abbia parlato dei suoi timori e delle sue preoccupazioni come ad esempio l‘ingiustizia sociale. È stato parlando di questo che Marracash ha citato Chiara Ferragni. “Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima”. Sembra che il rapper abbia parlato di Chiara Ferragni prendendola come esempio e come termine di paragone per sottolineare la disparità che esiste purtroppo tra gli esseri umani che poi di conseguenza genera ingiustizia. Al momento Chiara o Fedez non sembra abbiano risposto.