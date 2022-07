Michelle Hunziker ha trascorso il weekend in un modo molto speciale

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker sembra aver trascorso l’ultimo weekend in compagnia del fidanzato, Giovanni Angiolini e delle figlie. Presentazioni ufficiali per la conduttrice?

Sembra proprio che Michelle e Hunziker e Giovanni Angiolini stiano vivendo una grande estate all’insegna dell’amore. Sono trascorsi diversi mesi da quando Michelle aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso. Poi a distanza di qualche mese, ecco arrivata la notizia della storia con il bel chirurgo Giovanni Angiolini che abbiano avuto modo di conoscere diversi anni fa al Grande fratello.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non ufficializzano la relazione ma non si nascondono più

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno ufficializzato la loro relazione, ma ormai da diverse settimane non si nascondono più. Effettivamente sembra che i due siano molto presi l’uno dell’altro e diversi sono stati gli scatti pubblicati sulle più importanti riviste di gossip che li ritraevano molto affiatati. Ebbene in quest’ultimo weekend, i due pare che abbiano deciso di trascorrere qualche giorno in Sardegna. A quanto pare in questa occasione Michelle sembra abbia presentato il nuovo compagno alle figlie.

La conduttrice e il bel chirurgo in Sardegna per un weekend da sogno

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno trascorrendo qualche giorno di meritato relax in Sardegna e pare che tra un tuffo e l’altro si siano concessi anche momenti di romanticismo e grande passionalità. Il chirurgo è originario di Sassari e pare che non appena ne abbia la possibilità corra in Sardegna soprattutto in estate per trascorrere qualche giornata all’insegna del mare e relax. La coppia sta trascorrendo quindi qualche giorno in assoluto relax in compagnia di qualche amico, ma soprattutto delle figlie di Michelle Hunziker. Nonostante i due non siano ancora apparsi insieme sui loro rispettivi profili Social è chiaro che siano insieme perché l’imbarcazione pubblicata da Michelle sembra essere la stessa di quella pubblicata da Giovanni.

Michelle presenta Giovanni alle figlie Sole e Celeste?

Potrebbe essere che in questa occasione il bel chirurgo abbia deciso di presentare la sua nuova fidanzata in famiglia e secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che alcuni parenti di Giovanni siano molto affascinati da Michelle, tanto da seguirla su Instagram. Si dice che la conduttrice non abbia ancora presentato il chirurgo in famiglia ma in realtà in questo weekend Michelle ha portato con se le figlie Sole e Celeste avute da suo ex marito Tommaso Trussardi. Questo vorrebbe dire soltanto una cosa ovvero che le piccoline hanno conosciuto sicuramente Giovanni.