Stefano e Belen la loro vacanza d’amore fa sognare i fans

Belen Rodrigurz e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend da sogno sulla barca dedicata proprio al figlio Santiago tra le Isole Ponziane. I due più innamorati che mai.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno trascorrendo qualche giorno di relax lontano da tutto e da tutti. Il loro ultimo weekend è stato all’insegna del romanticismo e pare che abbiano vissuto dei momenti di grande relax. Ovviamente i due hanno documentato il tutto attraverso delle Instagram Stories. Nello specifico hanno trascorso dei giorni tra le Isole Ponziane a bordo di uno yacht dedicato proprio al loro figlio, il piccolo Santiago. Ma come hanno trascorso questo ultimo weekend i due piccioncini?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, relax e tanto amore tra le Isole Ponziane

Stefano e Belen hanno trascorso un weekend all’insegna del romanticismo, a bordo di uno yacht dal nome Santiago dedicato proprio al loro primogenito. I due sono stati al largo delle Isole Ponziane a bordo di questa barca e sembra che abbiano condiviso sui social tanti post, video e Instagram Stories facendo ben intendere quanto sia grande il loro amore. I due hanno pranzato insieme, si sono scambiati tanti baci, alcuni di questi anche al tramonto e molto passionali, mostrandosi molto affiatati..

Le parole dell’ex ballerino pronunciate un pò di tempo fa sulla relazione con Belen

“Credo ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”. Queste le parole che tempo fa Stefano aveva dichiarato parlando proprio del rapporto con Belen.

Seconde nozze in vista per il conduttore e la showgirl argentina?

Il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen sicuramente non ha potuto fare altro che piacere ai tantissimi Fan della coppia che hanno da sempre sperato che tra di loro le cose potessero tornare ad andare per il verso giusto. Si era anche parlato della possibilità per entrambi di poter risposarsi ma a quanto pare nessuno dei due, almeno per il momento pare abbia questa intenzione.”Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!“. Questo quanto aveva dichiarato Stefano un pò di tempo fa parlando del matrimonio con Belen che si è celebrato alcuni anni fa.